英華學生拿紅布遮右眼...要求「坐下來談」！　香港多間學校響應罷課行動

▲英華書院學生站校門口外罷課。（圖／翻攝明報）

記者洪珮瑄／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》爭議持續延燒，香港大專及中學界先前宣布，從9/2起展開為期2周的「罷課不罷學」行動，要求政府正面回應訴求。據悉，香港英華書院30名學生今日也響應該活動，以紅布遮蓋右眼，站在學校門口外罷課，並且高呼「光復香港、時代革命」。

綜合港媒報導，香港多間學校在今日開學，不少學生分別於校內外進行罷課行動。據悉，英華書院約30名學生在校門外罷課，部分人戴上頭盔、口罩、眼罩，並且用紅布將右眼遮住。從照片中可看見，他們拿著「坐下來和我們一起談」的字樣牌表達訴求，另外，有20多名該校的舊生也紛紛參與活動。

此外，位於港島區的皇仁書院今早也有學生在校門外，戴上｢豬嘴｣口罩、頭盔、眼罩等裝備，高喊「五大訴求、缺一不可」、｢沒有暴徒，只有暴政」等口號，現場聚集超過200人。

同時，位於九龍塘的傳統名校喇沙書院在校園內默站，校門外更有不少校友一同聚集響應，要求香港政府回應五大訴求。據悉，他們原訂在學校正門的雕像前進行罷課，但由於雨勢過大，隨後便轉移到校內的花園舉行，當中參與的學生們紛紛帶上黑色口罩、手持雨傘默站。

▲防暴警察出現於喇沙書院外。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

不過，香港大學學生會校園電視指出，在學生們默站的過程中，有防暴警察出現於喇沙書院外，質疑無故在學校外行動，向在場校友搜查隨身物品。據港媒報導，有喇沙學生的家長今早陪同孩子上學，見到該情況時相當憂慮，隨即向校方提出查詢校外聚集人士的身分。