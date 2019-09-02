加6千換可愛妹子…情色店詐欺「端出恐龍」！日嫖客氣訴：讓警方一網打盡

▲2名女子在情色按摩店前拉客。（節目截圖／翻攝自日本論壇，同下）

記者林瑩真／編譯

日本熊本縣警察近來破獲一家情色按摩店，但證據全靠一名男客人的「詳細」抱怨，像是女服務員不可愛、加錢還換來「恐龍」，讓他深感被騙，決定為警方作證。

日本電視節目《列島警察捜査網THE追跡 2019真夏事件簿》全程跟拍熊本縣警察的破案過程。起初，警方接獲有中國籍女子在街頭拉客，並在按摩店偷偷賣淫，前往現場一看，果然有2名約40多歲的中國女子站在街頭。

不過當下警方並無證據，加上按摩店位於大樓內，不能確定是否真的有賣淫事證，為避免讓現行犯逃跑，警方決定守株待兔，看準被拉進按摩店的嫖客，等到嫖客一走出大樓，立刻上前偵訊。

▲男嫖客向警方控訴自己被騙。

許多嫖客被警方陣仗嚇壞，當場就說出按摩店的性服務、價碼、小姐人數等。其中，一名嫖客開始向警方大肆抱怨，指稱自己花了1萬日圓（約新台幣2962元），卻來了一名不可愛的女服務員，一聽對方說「加錢就換可愛妹子」，馬上決定多花6000日圓（約新台幣1778元），沒想到來的竟然是一名胖妹，氣得他直喊：「真的希望店家把錢還來！」

不過多虧這名嫖客的指證，警方終於把握證據，申請搜索票直接突破按摩店，並在店內深處發現6個可疑的小房間，當場將所有人帶回警局偵訊，同時拉客的2名中國籍女子也被逮捕。