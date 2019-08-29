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睡到一半「憋很緊」…少女上廁所下體掉出「菸斗」　怒告變態繼父性侵

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▲▼示意圖,性侵,暴力,成人,女,女孩,社會,背影,少女,囚禁,未婚,懷孕,猥褻,壓頭,色情（圖／123RF）

▲受害女子控訴，繼父在她14到18歲間不時猥褻，甚至還將整支菸斗插入下體（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

台北1名女子自9歲起與繼父同居，原本相處融洽，但隨著女子發育，繼父也漸漸把持不住…女子指控繼父在她14至18歲間，趁她睡著時撫摸胸、臀及下體猥褻，甚至還將菸斗插進下體。某次女子在睡夢中驚醒，感覺「憋很緊」，直到進廁所下體掉出沾著血的「菸斗」，她才驚覺繼父超變態，氣得提告。法院依5個乘機猥褻、2個故意對少年乘機性交罪，判繼父4年2月徒刑，並沒收「犯案用」菸斗。

受害女子於2008年時與繼父同居，進入青春期後，繼父要求替她擠青春痘甚至擦拭下體分泌物，女子雖不情願，但生母也跟著幫腔，她只好「隨便」；但繼父還不滿足，於2014至2018年期間，不時趁女子睡覺時撫摸胸、臀，甚至還以手指、菸斗插入下體。女子於2016年時某次痛到驚醒，眼睜睜看著繼父的手指在下體游移；又於2017年9月間痛醒，當下感覺下體「憋很緊」，不料還沒走到馬桶，就見繼父常用的象牙菸斗掉下來，讓她當場傻眼。

法院審理時，繼父辯稱女子衛生習慣不佳，身上會長青春痘，陰道也有白帶，
因女子怕痛，他才會趁女子睡著時幫她「擠痘痘」，並擦拭白帶；辯護律師主張，女子清醒時同意繼父幫她擠痘、擦白帶，且於控訴中第1次遭性侵後，女子隔了1年仍同意繼父擦白帶，並同睡於客廳，實在跟一般被性侵的反應不同。律師認為證據不足證明繼父性侵，應是女子不服管教而刻意指控。

但受害女子供述前後一致，且因繼父家教甚嚴，女子未曾交過男友，更別提與男子有親密關係，卻在醫院驗出陰部有舊深裂傷，與女子稱遭手指、菸斗性侵相符；女子表示，擠痘與被猥褻時感覺完全不同，擦白帶更不需將手指或菸斗深入陰道。女子生母也愧疚表示，她叫繼父替女子擦白帶也有罪。最後法官依5個乘機猥褻、2個故意對少年乘機性交罪，判繼父4年2月徒刑，可上訴。 

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睡到一半憋很緊…少女上廁所「下體掉出這東西」　怒告繼父性侵
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