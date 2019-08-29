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拼工作狂熬夜…萌妹「揪心」送醫！「自救31天」獲重生　驚人變化網嚇傻

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▲▼網美天天熬夜，緊急送醫。（圖／翻攝自微博）

▲網美因天天熬夜，緊急送醫。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有一位網美因為長得超正，又分享超多實用美妝小知識，擁有43萬粉絲追蹤。不過，她因為長期熬夜，突然有一天深夜喘不過氣，胸悶氣短、心臟亂跳，察覺自己身體出現狀況！立馬就醫後，她下定決心要「早睡早起」，結果31天過後整個人發生了驚人變化！

美妝部落客「三坨土」對工作相當認真，熬夜工作已成為常態，無論家人如何規勸，總是不為所動，認為只要有睡飽就好，跟幾點睡著沒關係。直到今年6月，她突然感到心臟不適、心跳非常不規律，正常跳4、5下就會突然亂跳1下，根本無法入睡。

她就醫後被要求裝上儀器監控心跳，返家後下定決心從7月起開始實施「早睡早起31天」的實驗，並公開發文，「若是沒有每天準時起床，就要懲罰自己發100元人民幣（約新台幣450元）紅包給網友。」

▲▼網美天天熬夜，緊急送醫。（圖／翻攝自微博）

▲實行「早睡早起31天」的實驗後，她出現驚人變化。（圖／翻攝自微博）

剛開始初期，她時常頂著黑眼圈，大呼「睡不飽」，一副早起崩潰的表情，之後她開始重新制定策略，利用豐盛美味的早餐強迫自己起床，或者是起床後先做運動，讓自己打起精神。不過第19天的時候，她因為前一晚忘記給手機充電、鬧鐘沒有響，首次破戒，沒有起床成功，守諾對網友發出紅包！

31天過去了，她的身體有了驚人的變化！不僅心律問題有明顯的改善，還氣色紅潤、皮膚飽滿，整個人看起來顏值更上升了不止一個等級。她發出一個VLOG記錄了自己這個月，並開心表示，「自從實施早睡早起，每天都多出許多時間可以去做其他的事情。」

她還分享了自己小撇步，包括公開目標並設立懲罰機制、最好起床後就先運動、早餐不要吃澱粉、睡覺前不要玩手機、看難懂的書助眠等等，鼓勵大家都能養成早睡早起的好習慣，讓身體更健康。

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