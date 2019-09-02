直播／關係緊張冷冰冰　蔡英文、柯文哲「同框」互動細節看這裡

記者陶本和、楊亞璇／台北報導

總統蔡英文、台北市長柯文哲連日為台灣價值互槓，兩人2日共同出席「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，這也是自去年12月13日「蔡柯會」後兩人首度再同台。《ETtoday新聞雲》全程直播。

回顧去年12月「蔡柯會」，兩人現場互動冷冰冰，柯文哲面對蔡英文幾乎是連正眼都沒看。近來蔡柯兩人又為台灣價值吵不停，柯文哲31日被問到會不會當面「交流」台灣價值？他說，「她要是會講她也講了」，直言蔡英文也回答很多遍，她回答不出所以然。也因此讓2日將登場的蔡柯同台備受外界關注。

▲蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）



針對「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，台北市政府副發言人黃瀞瑩30日受訪時簡單表示，就是交通部主辦的活動，有關計程車的補助，總統來視察，交通部長林佳龍也會陪同。

蔡英文則強調，當天是因為司機朋友們讓大家聚在一起，討論一下有什麼事情可以做，讓司機朋友的工作環境改善、收入更穩定、服務上有什麼創新可能性，「這是跟司機朋友們相聚，重心都在司機朋友身上」。

▲蔡英文、柯文哲。（圖／合成照）

