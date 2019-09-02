　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直播／關係緊張冷冰冰　蔡英文、柯文哲「同框」互動細節看這裡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陶本和、楊亞璇／台北報導

總統蔡英文、台北市長柯文哲連日為台灣價值互槓，兩人2日共同出席「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，這也是自去年12月13日「蔡柯會」後兩人首度再同台。《ETtoday新聞雲》全程直播。

回顧去年12月「蔡柯會」，兩人現場互動冷冰冰，柯文哲面對蔡英文幾乎是連正眼都沒看。近來蔡柯兩人又為台灣價值吵不停，柯文哲31日被問到會不會當面「交流」台灣價值？他說，「她要是會講她也講了」，直言蔡英文也回答很多遍，她回答不出所以然。也因此讓2日將登場的蔡柯同台備受外界關注。

▲▼蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、柯文哲出席全國計程車產業提升服務 2.0 計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會。（圖／記者李毓康攝）

針對「全國計程車產業提升服務2.0計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示與發表記者會」，台北市政府副發言人黃瀞瑩30日受訪時簡單表示，就是交通部主辦的活動，有關計程車的補助，總統來視察，交通部長林佳龍也會陪同。

蔡英文則強調，當天是因為司機朋友們讓大家聚在一起，討論一下有什麼事情可以做，讓司機朋友的工作環境改善、收入更穩定、服務上有什麼創新可能性，「這是跟司機朋友們相聚，重心都在司機朋友身上」。

▲▼蔡英文、柯文哲。（圖／合成照）

▲蔡英文、柯文哲。（圖／合成照）

ET快訊
「換瑜」也不會回國民黨！蔡沁瑜：郭台銘一定是獨立參選
玲玲颱風北上！彭啟明曝「路徑變數」：相當接近台灣，雨勢下到周
記者問「為何不跟蔡英文握手？」　柯文哲笑：為何要聽你的
17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！逆天辣照被挖出
快訊／郭台銘找侯友宜二哥當副手　侯明鋒親自回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／遭爆密會國台辦「換瑜」　張顯耀：有心人士刻意放話破壞黨內團結

「韓國瑜競選團隊沒做好」國民黨雙北議員轟：黨中央算計的人自己負責

「墨鏡哥」戴于文接任副發言人　柯文哲：學姐恐怕另有任用

快訊／蔡沁瑜：郭台銘一定是獨立參選！即使「換瑜」也不會回國民黨

「高雄發大財」清潔隊員卻好苦！2個月只給10口罩　基層團購自救

索羅門邦交生變　柯文哲：蔡英文不嗆中也只是快慢而已

快訊／記者問「為何不跟蔡英文握手？」　柯文哲笑：為何要聽你的

同台蔡英文不問「台灣價值」　柯文哲：能回答早就回答了

台灣能源危機未解　郭台銘訪沙國後有心得「交給科學與專業」

快訊／傳出任郭台銘副手！　侯友宜二哥回應了：還是會把醫療工作做好

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

831遊行軒尼詩道警總陷入火海　港警舉槍回擊「壓制示威者」

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

快訊／遭爆密會國台辦「換瑜」　張顯耀：有心人士刻意放話破壞黨內團結

「韓國瑜競選團隊沒做好」國民黨雙北議員轟：黨中央算計的人自己負責

「墨鏡哥」戴于文接任副發言人　柯文哲：學姐恐怕另有任用

快訊／蔡沁瑜：郭台銘一定是獨立參選！即使「換瑜」也不會回國民黨

「高雄發大財」清潔隊員卻好苦！2個月只給10口罩　基層團購自救

索羅門邦交生變　柯文哲：蔡英文不嗆中也只是快慢而已

快訊／記者問「為何不跟蔡英文握手？」　柯文哲笑：為何要聽你的

同台蔡英文不問「台灣價值」　柯文哲：能回答早就回答了

台灣能源危機未解　郭台銘訪沙國後有心得「交給科學與專業」

快訊／傳出任郭台銘副手！　侯友宜二哥回應了：還是會把醫療工作做好

香港財經數據下滑　謝金河：香港累了！　

ABL／楊敬敏正式加盟夢想家　預告還有下一波補強

恩客帶酒店妹出場！KTV「狂歡搖搖」　還揪團「play摳OO」...她泣：我醉了

莊智淵在奧運中華隊具重要角色　若退出極不利爭牌

NISSAN X-TRAIL保修「俗」到有剩　好開好養的SUV怎能錯過它？

八三夭阿電被虧「以前買週刊，現在上週刊！」　藏勵志故事

快訊／遭爆密會國台辦「換瑜」　張顯耀：有心人士刻意放話破壞黨內團結

「韓國瑜競選團隊沒做好」國民黨雙北議員轟：黨中央算計的人自己負責

醫學系主任「4字經」問候！診間外怒嗆醫生「竟教出這種醫師」：你不要做了

「墨鏡哥」戴于文接任副發言人　柯文哲：學姐恐怕另有任用

消費行為調查

為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

政治熱門新聞

韓國瑜拜鹿港天后宮　乩童退駕昏..

蔡執政3年過得更好？網：薪水有..

即／傳出任郭台銘副手　侯友宜二..

吳敦義密謀換瑜？　國民黨說話了

獨／郭台銘不等換瑜另覓副手　歡..

內幕／吳敦義派密使赴京　國台辦..

3300萬買總統座車？府諷媒體..

吳敦義密謀換瑜　派2特使赴北京

暗諷郭台銘？韓國瑜：存3億也改..

愛情摩天輪興建這4處　韓國瑜希..

蔡英文競總：郭講要跟上潮流　都..

被比喻外遇…王金平：這算嗎？

郭台銘鎖定侯友宜哥哥當副手　柯..

出席警大校慶　蘇貞昌以波麗士為..

更多熱門

相關新聞

遭爆密會國台辦「換瑜」　張顯耀：有心人士刻意放話

有消息傳出國民黨主席吳敦義派出前陸委會主委張顯耀與國台辦密會要「換瑜」。對此，張顯耀2日受訪嚴正否認，並強調這是有心人士刻意放話，破壞國民黨內團傑，讓各方破局，破壞韓國瑜的選情。

蔡沁瑜：郭台銘一定是獨立參選！不回國民黨

友邦斷交？柯：不嗆中只是快慢而已

快訊／記者問「為何不跟總統握手？」　柯文哲笑：為何要聽你的

台灣能源危機未解　郭台銘訪沙國後有心得

關鍵字：

蔡英文柯文哲民進黨2020總統2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

好市多中和店將實施新政策　網推爆

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

雞排店打外送員　總部：解除加盟

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

孕妻拒接送醉老公　遭空氣槍連轟

韓國瑜拜鹿港天后宮　乩童退駕昏倒

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面