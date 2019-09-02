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雲端最前線／2020一手好牌打成爛牌！吳敦義要負最大責任

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新聞節目中心／綜合報導

在「郭柯王結盟」的聲勢逐漸攀升下，國民黨卻逐漸走向分裂的危機，對此，挺藍人士怒控，把一手好牌打成爛牌的國民黨主席吳敦義該辭職以示負責。與此同時，傳出吳敦義派密使前往拜見鴻海創辦人郭台銘，表達韓國瑜可能會選不下去，希望郭台銘當國民黨總統候選人備胎的傳聞。《雲端最前線》2日邀請台北市議員徐弘庭、資深媒體人鄭佩芬、資深媒體人黃創夏，與主持人楊文嘉深度探討國民黨2020的困局。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

對於「郭柯王結盟」的可能，不少黨內人士認為，吳敦義沒有在初選結束後積極協調各方，才會釀成郭、柯、王合作局面。連挺藍的企業大老也怒嗆，國民黨把一手好牌打成爛牌，現在更湧現因韓國瑜不投國民黨的聲浪，如果「郭柯王」合作真的勝出或造成國民黨敗選，吳敦義將要負最大的責任、「那些為了一己之私、躲在背後指點的國民黨大老們，應該通通被掃進歷史灰燼」。

另外，韓國瑜的韓流神話似乎從代表國民黨出戰2020後開始消退，加上近日所犯下的各種技術性錯誤，韓國瑜的選情已是岌岌可危。而國民黨好牌打成無解，最後希望是否只能寄託在郭台銘與王金平的不分裂或知識藍和經濟藍的歸隊上？《雲端最前線》2日邀請台北市議員徐弘庭、資深媒體人鄭佩芬、資深媒體人黃創夏，與主持人楊文嘉深度探討國民黨2020的困局。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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