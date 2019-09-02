索羅門群島斷交？　外交部：青年大使、工程團隊正在索京訪問

▲蔡英文日前軍禮迎接索羅門群島總理何瑞朗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對路透社報導，我友邦索羅門群島（Solomon Islands）可能與中國大陸建交一事。外交部2日表示，我國青年大使及運動場館工程團隊現也在索京訪問考察中，此均證明台索兩國合作順利溝通無礙。

根據外媒報導，索羅門國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）透露，目前已經成立一個部長級的小組，正在進行與中國大陸建交的問題評估，最快可能這週就會有重大決定要對外宣布。

對此，外交部表示，根據掌握的資訊，索國政府在進行評估時，同時也參考跨黨派小組的報告，以及其他政府部門的專業意見，做整體性的通盤考量；此外，索國政府的相關決策也必需與內閣及國會商議，因此評估小組的報告並非唯一、也非最終的決策參考依據。

外交部表示，台索兩國近期互動正常，索國國會議長於八月初率議員團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU)，蘇嘉瓦瑞(Sogavare)總理於八月中與外交部長吳釗燮在「太平洋島國論壇」(PlF)會晤，兩國外長並簽署互免簽證協定。

另外，外交部強調，索國前總理何瑞朗(Rick Hou)與15位議員（含13位部長）曾在媒體公開發表支持台索邦誼聲明，代表索國政壇友我力量深厚。另外，我國青年大使及運動場館工程團隊現也在索京訪問考察中，此均證明臺索兩國合作順利溝通無礙。