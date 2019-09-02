　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華佛教青年會創會30週年　宗教藝術饗宴盛大登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 中華佛教青年會創會30週年 宗教藝術饗宴盛大登場。（圖／新北市民政局提供）

▲ 中華佛教青年會創會30週年，宗教藝術饗宴盛大登場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華佛教青年會1日在新北市政府多功能集會堂舉行「三十而力・佛青永續」晚會，慶祝創會30週年。邀請知名音樂團體同根生樂團、Hiper打擊樂團、雷克斯舞團及「大環達人」楊世豪等接力演出，新北市長侯友宜也特別到場，與民眾一同感受多元的佛教青年文化。

新北市副市長謝政達表示，中華佛教青年會及各佛教團體長年致力於國際，推廣佛教文化交流，這次晚會活動更有來自泰國、馬來西亞、新加坡、印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、緬甸、柬埔寨、澳洲、英國、杜拜等12國國家僧侶共襄盛舉，引起世界各地共同響應，展現跨國界的宗教力量，將佛陀慈悲的的精神傳遍各角落。

請繼續往下閱讀...

中華青年佛教會理事長開善法師表示，青年學佛風氣日益普遍，為推廣佛法跨領域，淨耀法師於1989年成立「中華佛教青年會」，定期舉辦大專青年冬夏令營、兒童夏令營及國際佛教青年交流等活動，啟發心性、德行，悲智兼具的青年領導人才。

▲ 中華佛教青年會創會30週年 宗教藝術饗宴盛大登場。（圖／新北市民政局提供）

▲ 晚會活動由「東山太鼓隊」震撼開場，接著由「30回首」影片回顧佛青的成長軌跡。

開善法師說，今年適逢佛青會創立30週年，由著名導演游源鏗策劃晚會活動，游導演除擔任戲劇編導，也從事歌詞創作演唱，曾應邀於巴黎「陽光劇團」演出，更曾為德國達姆國家劇院及奧地利林茲國家劇院舞蹈劇場的作品「新娘妝」擔任歌詞創作主唱，於2011年入圍德國浮士德獎，2017年獲德國劇院藝術聯盟評為年度最佳作品。

今日晚會活動由東山太鼓隊震撼開場，接著由「30回首」影片回顧佛青的成長軌跡。再由其他樂團表演，其中的Hiper打擊樂團曾為宜蘭綠色博覽會演出音樂劇；同根生樂團串聯中、西民族樂器，2017年受美國在台協會邀請與美國國務院合作，同年獲選為「2017世界音樂節臺灣」國際媒合會團隊；26歲的「大環達人」楊世豪2019年3月在《亞洲達人秀》驚艷世界；雷克斯舞團則精研美式踢踏舞，結合京劇、鋼琴、饒舌呈現多元化風格，透過宗教結合音樂，減少內心執念。

民政局長柯慶忠表示，佛青會理事長為開善法師，亦為新北市佛教會副總幹事及土城慈法禪寺監院，曾與市府共同舉辦新北藥師佛文化節、新北佛誕文化節等宗教慶典祈福活動，活動內容多元豐富，不僅吸引愈來愈多年輕世代參與，也打破一般人對佛教的刻板印象。

▲ 中華佛教青年會創會30週年 宗教藝術饗宴盛大登場。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市副市長謝政達表示，展現跨國界的宗教力量，將佛陀慈悲的的精神傳遍各角落。

ET快訊
超商「騎樓禁菸」真的來了！雙北實施第1天　12人收罰單、1門
她受困洪水打911爆哭！　被調度員冷回「閉嘴」…1hr後變泡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華佛教青年會創會30週年　宗教藝術饗宴盛大登場

全家蝸居7坪鐵皮屋！貧女樹下苦讀上嘉女：只想要張書桌　教育部長送來了

影／「和你飛2.0」影響！　香港→台灣1日晚間航班異動一覽「10個班次取消」

影／超商「騎樓禁菸」真的來了！雙北實施第1天　送12人罰單「有門市被罰了」

中班弟作業求外掛！3層模型屋...叔叔「1hr神交差」　家長眼睛全亮：學到了

東華大學港生反送中被捕！學生會聲援...校方：人在醫院休息

雞排店毆打UberEats外送員　總部：即刻起解除店家加盟關係

先天軟骨發育不全...他趴著參加台大開學典禮　曝未來想做這件事

1.2萬人搶當高市清潔隊員！4萬薪錄取率1.5％　孕婦和留美女碩士都拼了

全國首創！成大資工特殊選才推「上機考」　找最強程式語言寫手

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

831遊行軒尼詩道警總陷入火海　港警舉槍回擊「壓制示威者」

每人僅100元！「專人到府烤肉」超夯　還吃得到烤乳豬、桶仔雞

中華佛教青年會創會30週年　宗教藝術饗宴盛大登場

全家蝸居7坪鐵皮屋！貧女樹下苦讀上嘉女：只想要張書桌　教育部長送來了

影／「和你飛2.0」影響！　香港→台灣1日晚間航班異動一覽「10個班次取消」

影／超商「騎樓禁菸」真的來了！雙北實施第1天　送12人罰單「有門市被罰了」

中班弟作業求外掛！3層模型屋...叔叔「1hr神交差」　家長眼睛全亮：學到了

東華大學港生反送中被捕！學生會聲援...校方：人在醫院休息

雞排店毆打UberEats外送員　總部：即刻起解除店家加盟關係

先天軟骨發育不全...他趴著參加台大開學典禮　曝未來想做這件事

1.2萬人搶當高市清潔隊員！4萬薪錄取率1.5％　孕婦和留美女碩士都拼了

全國首創！成大資工特殊選才推「上機考」　找最強程式語言寫手

張育成二、三壘有人被三振　回傳球打中裁判得分

世籃賽／不到16分鐘就下班　字母哥領軍痛宰蒙特內哥羅

直播賣「海鰻魚」！下秒透明塑膠箱跳出…長髮正妹一看狂飆海豚音：啊啊啊啊啊！

全台最美眷村市集在這裡！　馬村市集推出7個主題活動

「和你飛2.0」警民衝突「港鐵公物被砸爛」　港府譴責：對示威者依法究責

28歲木工師嘆「薪資30年凍漲」！收入曝光…網傻：10天抵我1個月

具惠善離婚心力交瘁！疑「悔嫁安宰賢」突發文：如果沒說愛你

中華佛教青年會創會30週年　宗教藝術饗宴盛大登場

張育成再度先發9棒戰光芒　連續5場先發出賽

桃園第二家　祥富水產火鍋超市中壢SOGO店9/2試營運

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

雞排店打外送員　總部：解除加盟

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

雙北超商騎樓禁菸第1天　共送出..

她買2肉湯飯噴100元　網曝店..

好市多中和店將實施新政策　網推..

路邊亂撿紅包哥姊全花掉　弟當晚..

星巴克買1送1「連續30天」3..

中班弟模型屋作業！叔叔1hr神..

1車佔2位mini 神阻擋　T..

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網..

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3..

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周..

男女後座狂摳！司機一看…秒轟人

更多熱門

相關新聞

貢寮海祭飆高溫行動補給站啟動

貢寮海洋音樂祭進入第2天，由於執勤時間長且天氣悶熱，新北市瑞芳警分局為了讓眾多執勤員警避免熱傷害，除了增加支援警力減少同仁執勤時間，讓輪班值勤時間減短外，讓員警避免長時間曝曬在烈日下體力不支，也準備各種補給品。新北市長侯友宜與警察局長陳檡文，也在深夜到場慰勞辛勤的同仁。

復育花枝花蟹　海大推動雙花計畫

爆漿文旦柚　八里左岸開賣

新北聯合婚禮報名　抽機票

蘆洲警執行「閉鎖式」威力掃蕩

關鍵字：

新北中華佛教青年會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

雞排店打外送員　總部：解除加盟

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

獨／人夫偷找妹慘染4性病！驚見兒滿頭腫爛

孕妻拒接送醉老公　遭空氣槍連轟

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

雙北超商騎樓禁菸第1天　共送出13張罰單

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

好市多中和店將實施新政策　網推爆

七夕被拍…楊冪爆912官宣新戀情

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面