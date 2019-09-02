▲ 中華佛教青年會創會30週年，宗教藝術饗宴盛大登場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華佛教青年會1日在新北市政府多功能集會堂舉行「三十而力・佛青永續」晚會，慶祝創會30週年。邀請知名音樂團體同根生樂團、Hiper打擊樂團、雷克斯舞團及「大環達人」楊世豪等接力演出，新北市長侯友宜也特別到場，與民眾一同感受多元的佛教青年文化。

新北市副市長謝政達表示，中華佛教青年會及各佛教團體長年致力於國際，推廣佛教文化交流，這次晚會活動更有來自泰國、馬來西亞、新加坡、印度、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、緬甸、柬埔寨、澳洲、英國、杜拜等12國國家僧侶共襄盛舉，引起世界各地共同響應，展現跨國界的宗教力量，將佛陀慈悲的的精神傳遍各角落。

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中華青年佛教會理事長開善法師表示，青年學佛風氣日益普遍，為推廣佛法跨領域，淨耀法師於1989年成立「中華佛教青年會」，定期舉辦大專青年冬夏令營、兒童夏令營及國際佛教青年交流等活動，啟發心性、德行，悲智兼具的青年領導人才。

▲ 晚會活動由「東山太鼓隊」震撼開場，接著由「30回首」影片回顧佛青的成長軌跡。

開善法師說，今年適逢佛青會創立30週年，由著名導演游源鏗策劃晚會活動，游導演除擔任戲劇編導，也從事歌詞創作演唱，曾應邀於巴黎「陽光劇團」演出，更曾為德國達姆國家劇院及奧地利林茲國家劇院舞蹈劇場的作品「新娘妝」擔任歌詞創作主唱，於2011年入圍德國浮士德獎，2017年獲德國劇院藝術聯盟評為年度最佳作品。

今日晚會活動由東山太鼓隊震撼開場，接著由「30回首」影片回顧佛青的成長軌跡。再由其他樂團表演，其中的Hiper打擊樂團曾為宜蘭綠色博覽會演出音樂劇；同根生樂團串聯中、西民族樂器，2017年受美國在台協會邀請與美國國務院合作，同年獲選為「2017世界音樂節臺灣」國際媒合會團隊；26歲的「大環達人」楊世豪2019年3月在《亞洲達人秀》驚艷世界；雷克斯舞團則精研美式踢踏舞，結合京劇、鋼琴、饒舌呈現多元化風格，透過宗教結合音樂，減少內心執念。

民政局長柯慶忠表示，佛青會理事長為開善法師，亦為新北市佛教會副總幹事及土城慈法禪寺監院，曾與市府共同舉辦新北藥師佛文化節、新北佛誕文化節等宗教慶典祈福活動，活動內容多元豐富，不僅吸引愈來愈多年輕世代參與，也打破一般人對佛教的刻板印象。

▲ 新北市副市長謝政達表示，展現跨國界的宗教力量，將佛陀慈悲的的精神傳遍各角落。