▲ 新北聯合婚禮報名，普吉島來回機票當場抽。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市聯合婚禮2019年以「世界民族大喜事」為主題，將於10月27日在貢寮福容飯店舉辦海洋婚禮，吸引新人提前144小時排隊登記，31日受理報名，現場更抽出普吉島5日來回雙人機票30組，婚禮當天還可再抽鑽石項鍊、土耳其、泰國、韓國及日本蜜月之旅，獎項豐富為歷年之冠，讓新人們嗨翻天。

今年拔得頭籌的新人許嘉浩及陳珮珺，在25日上午就抵達現場，提前144小時排隊，刷新歷年紀錄。許嘉浩說，因連續3年都沒排到聯合婚禮名額，今年下定決心一定要排到，來排隊的前1天吃飽飯後輾轉難眠，腦中害怕的浮現已有10幾對新人在排隊的畫面，忍耐了1個晚上，一早就趕過來。

25歲的陳珮珺表示，男方是個在夜市排隊10分鐘都不耐煩的人，這次為了她竟提早6天來排隊，讓她直呼好感動。幸運的是，今日他們也抽中普吉島5日來回雙人機票，他們開心的直說：好事成雙！

▲ 提前144小時排隊新人第1號抽中機票，開心的說：好事成雙。

排隊人潮中，33歲的陳昶睿是民政局同仁，第1次見到窈窕美人陳思樺就念念不忘，常藉工作之便化身暖男貼心示好，終於擄獲美人心；交往了1年半就認定對方就是他要的另一半，前陣子特地在晶華酒店浪漫求婚成功，現在則要抓緊機會爭取聯合婚禮好康送給未婚妻，連朋友的老婆都出動幫忙排隊，就是要給女方一生難忘的回憶。

28歲正妹郭靜莛笑說，初見181公分高大帥氣的林文智，心中立馬浮現「老公」字樣，男方也一見鐘情表明「她就是他的菜」，俊男美女一拍即合，小倆口的共同興趣是浮潛，今年報名當日現場竟然幸運的抽中普吉島5日來回雙人機票，郭靜莛說，早就想要跟另一半到有燦爛陽光、白沙灘與性感比基尼的熱帶島嶼度假，沒想到今天美夢成真，可以跟親朋好友分享喜悅！

另外，33歲的郭韋志跟29歲的許碧珊愛情長跑9年，女方妹妹參加去年聯合婚禮的幸福變裝派對，特地打扮成小丑女及鷹眼，至今仍難忘美好回憶，因此在他們真心推薦下，2人終於決定結婚，被眾多親友笑說「多虧聯合婚禮，你們終於結婚了」。



民政局長柯慶忠表示，今年聯合婚禮主打世界民族風，招募百對新人，展現多元族群的融合文化。婚禮當天新人們只要穿著各國民族風服飾，不僅可獲得2000元變裝費，還有機會抽中30分鑽石項鍊、土耳其10天7夜團體旅遊；曼谷、首爾機加酒自由行；沖繩4天3夜郵輪；普吉島5日來回機加酒共19組的蜜月之旅；半年內懷孕還可抽價值8萬元的愛麗生「10天月子照護」，前50對報名新人可再加碼抽3大家電好禮，歡迎大家一起來感受聯合婚禮的幸福氛圍。

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▲ 新北市民政局副局長楊薏霖主持聯合婚禮新人報名。