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新北復育花枝、花蟹　海洋大學推動「雙花計畫」

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▲ 新北復育花枝、花蟹 海洋大學推動「雙花計畫」。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北復育花枝、花蟹，海洋大學推動「雙花計畫」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜8月31日前往海洋資源復育園區，視察國立臺灣海洋大學「雙花計畫」執行成果，並主持園區第一培育室增建工程動土儀式，期望未來能有更大的研究規模及養殖技術，突破無法量產花蟹種苗的困境，促進海洋資源永續利用。

從2014年起，海洋大學與新北市政府合作，在海洋資源復育園區設立「水生生物研究暨保育中心」，開發東北角暨北海岸重要經濟性物種繁養殖技術，也在2015年開始研發「雙花計畫-花枝及花蟹」的人工繁養殖培育技術，結合產、官、學三方豐富資源，共同開發虎斑烏賊（俗稱花枝）和萬里蟹三兄弟中最具經濟價值的花蟹人工繁養殖技術。

▲ 新北復育花枝、花蟹 海洋大學推動「雙花計畫」。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 海洋大學助理教授徐德華報告雙花計畫成果報告。

海洋大學徐德華助理教授表示，花枝自2015年起連續4年復育種苗，提供新北市政府在卯澳灣每年放流5千尾花枝苗及1萬顆花枝受精卵，增裕新北市海洋資源。花蟹部分，目前世界上僅有2-3個團隊在小規模實驗階段取得初步成果，海大團隊歷經多年繁養殖試驗後，在海洋資源復育園區實驗室中成功培育出上千尾花蟹種苗，建立人工繁殖生活史，研究成果躋身世界領先之列！海洋大學雙花團隊仍期待解決並突破無法量產花蟹種苗的困境。

侯友宜說，為解決花蟹種苗繁養殖空間不足和天氣的不穩定性問題，擴大研究量能，新北市政府積極規劃海洋資源復育園區第一培育室的擴建工程案，也於8月31日舉行動土儀式，希望在擴建後，克服天氣的障礙，團隊可以有更好的養殖試驗空間，共同合作精進繁養殖技術，增加族群和放流量，也展現新北市政府在資源永續上的努力。

動土儀式結束後，侯友宜更與海洋大學珊瑚團隊主持人識名信也副教授進行直播訪談，互相交流2019年暑假東北角最夯的「珊瑚小學堂」活動，並體驗珊瑚苗的種植。侯友宜說，感謝海洋委員會2019年補助新北市執行「2019年新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫」，珊瑚是海洋生態的重要角色，需要我們一起來保護，希望能夠透過這個課程讓市民體會到海洋保育的重要性。

▲ 新北復育花枝、花蟹 海洋大學推動「雙花計畫」。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 第一培育室增建動土儀式。

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