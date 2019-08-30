▲ 蘆洲警執行「閉鎖式」威力掃蕩，分局長李忠萍親率宣示執法決心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市蘆洲警分局為防制街頭暴力及危險駕車，淨化轄內治安，遏止飆車歪風，29日晚間特別規劃「閉鎖式」威力大掃蕩勤務，並於轄區重要聯絡道路及接壤三重丶淡水交通要道及聯外橋樑，規劃執行區域聯防擴大路檢、盤查勤務。專案執行成效計查獲公共危險3件3人、偽造文書通緝犯1件1人、肇逃通緝犯1件1人；毒品案1件1人；酒後駕車計1件1人。

警方表示，為強化警力執勤能量，除該分局既有警力外，市警局調派保安大隊霹靂小組、交通警察大隊、刑事警察大隊、少年隊，婦幼隊等支援此專案勤務執行，藉由強勢大執法淨化治安環境，遏止犯罪，宣示維護治安之決心。針對蘆洲地區轄內釣蝦場、好樂迪KTV、網咖及出入份子複雜場所進行擴大臨檢，並設立多處路檢盤查點，以對外封鎖、對內掃蕩的勤務方式，有效遏止聚眾打架案件發生，以營造健康安全的環境。

蘆洲警分局長李忠萍表示，暑假即將結束緊接著中秋佳節即將來臨，為有效防制街頭暴力、飆車歪風，淨化社會治安，刻不容緩，警方將以優勢警力持續對青少年易聚集場所執行威力掃蕩臨路檢勤務，有效壓制不法氣燄，展現警察打擊犯罪決心。

▲ 針對蘆洲地區轄內釣蝦場、好樂迪KTV、網咖及出入份子複雜場所進行擴大臨檢。