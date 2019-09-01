韓國瑜彰化拜廟擠擠擠　蔡英文偕台菜大使開心大嗑「劍旗魚」

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜1日赴彰化造勢衝刺選情，總統蔡英文也選在今天正式成軍競選團隊，陸軍戰力已蓄勢待發，而在網路空戰的部分也沒有空窗期，蔡英文在YouTube頻道上推出新單元「台菜與它們的產地」，首集由蔡英文競選辦公室發言人泰翔擔任「台菜特派員」，讓蔡英文大嗑魚料理吃得津津有味。

▲泰翔擔任台菜特派員。（圖／翻攝蔡英文YouTube）



第一站，泰翔來到屏東東港向孔大哥、許大哥討教了漁民們的甘苦談；許大哥說，曾在跑船的途中遇2次海盜對他們開槍，生死一瞬間的經過令人相當震撼，許大哥也說明台灣灣獨步全球的延繩釣技術，這種技術是比較保育捕魚的做法，而之所以計數會越來越進步，就是因為這一群人從小就接觸漁業，在耳濡目染狀況下不斷經進自己，最後得到國際認證，讓台灣漁業能揚名國際。

瞭解台灣漁民的辛苦之後，大哥們不吝分享討海人的船上料理「香煎劍旗魚」，泰翔特地將這份料理帶回給蔡英文，淺嘗幾口後讓她忍不住想多要一碗白飯。

▲蔡英文吃魚。（圖／翻攝蔡英文YouTube，下同）



蔡英文也回憶起小時候去市場時，媽媽會教她怎麼分辨魚新不新鮮，要看魚的眼睛是不是亮亮的，吃玩料理後，蔡英文抱這感激的心情，她承諾，政府的責任就是要讓海洋生態、漁業可以永續生存，讓辛苦的漁民持續豐收。