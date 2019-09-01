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2020後關鍵時間點…對台灣很重要　林飛帆：民進黨非販售亡國感

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▲▼民進黨中央黨部人事公布記者會_林飛帆。（圖／翻攝自民進黨臉書）

▲林飛帆。（圖／翻攝自民進黨臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

2020總統大選兩岸關係儼然成為藍綠的主軸。民進黨副秘書長林飛帆8月31日演講時提到，「不是民進黨要販售亡國感」，2020選舉之所以重要，是因為接下來的2022為大陸主席習近平尋求連任的關鍵時間點。

林飛帆以「備戰2020大選，民進黨如何用網路與民溝通」為主題演講，他提到，2020選舉之所以重要，要把時間往後拉到2021年與2022年，「2021年是中共建黨一百年，近年來中國內部經濟環境不是太好，加上內部鬥爭，在這種情況下，更需要外部的成績來標示。」

林飛帆表示，大陸在未來這幾年的政治鋪排很清楚，習近平的統治目標要穩固地位，「必須在2020年台灣總統大選時，替中國締造政治條件與政績的成果。」因此，2022正是習進平尋求連任的關鍵時刻，林飛帆認為，從2021年到2022年必須在內部與外部創造一個非常有效且可以說服中國內部的具體事蹟，當談到「芒果乾（亡國感）」，不是民進黨要販賣這個東西，而是必須理解這從何而來。

林飛帆也提到，各國不斷警惕台灣政府2020年這場大選有可能是一場指標性透過訊息戰的作戰方式，，而未來如何面對資訊戰混合戰的攻擊，數位轉型與政治如何接軌，第一個關卡是代議民主必須調整；第二個關卡，必須讓民眾了解，台灣面對資訊戰混合戰的過程，是在中國大政治戰略底下；第三個關卡就是相關的法制配套。

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