陸媒搞烏龍「亂港頭目被捕」　黃之鋒狠酸：還有千千萬萬個我

▲穿著橫條衣的眼鏡男一度被誤認為是黃之鋒。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港「831遊行」再度爆發大規模警民衝突，《環球時報》昨（31）日晚發佈《獨家：香港警隊在銅鑼灣將亂港頭目黃之鋒抓獲》的報導，不過黃之鋒本人深夜在臉書po文否認，稱他昨天下午的確有去過銅鑼灣，但不能覺得所有四眼短頭髮男性都是他，「政府捉走一個黃之鋒，還有千千萬萬個黃之鋒。」

▲被誤認的男示威者。（圖／記者黃彥傑攝）

香港眾志秘書長黃之鋒8月30日上午被香港警方逮捕，當天下午交保外出，行蹤備受關注。就在昨晚的示威活動中，《環時》稱黃之鋒於9點半再度被警方抓獲，逮捕理由是「參加未經批准的集會」，並附上一張與他神似的眼鏡男照片。

▲31日晚間爆發了警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

黃之鋒本人昨天深夜在臉書發文澄清，「環球網編輯可以被辭退了吧！？連反中亂港分子的樣子也認錯，怎樣持守作為愛國愛黨機構的專業性，我沒有被捕，這個人不是我，我下午的確有去過銅鑼灣，但不要覺得所有四眼短頭髮男性，都是我啊。」他在文末強調，「政府捉走一個黃之鋒，還有千千萬萬個黃之鋒。」

《環時》總編輯胡錫進昨天深夜在微博po文，對誤認一事致歉，稱倉促搞錯這一消息的環球時報記者，是一名長期報導動盪地區新聞的同事，他對這次出錯非常難過，「我要求他汲取教訓，以後在播發獨家新聞前，一定要沉住氣，沒有絕對把握，不能發佈。」

胡錫進強調，「這個錯誤不是惡意的，是在混亂當中的技術性差錯。這一次我的同事搞錯了，但我本人也在香港，我為這個錯誤承擔總的責任。」

▼黃之鋒臉書澄清內容。（圖／翻攝自臉書）