擁獸醫學位遠嫁屏東萬巒眷村　何家琪「喝的點滴」闖出名號

▲台北來的何家琪在萬巒製作有機的「米發發」酒釀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大獸醫系畢業的何家琪，從台北遠嫁到萬巒鄉客家村，因從小住在眷村長大，陪伴外婆身邊，外婆製作的酒釀發酵出的香味是她兒時最美的味道，為了這個美味，她從小規模生產到工廠規格量產，「以米發酵」的「米發發」品牌，用在地農產製作的加工產品，更符消費者需求，打響了名號。

61年次何家琪因喜歡小動物，選擇到屏科大獸醫系就讀，畢業後也到動物收容中心工作，婚後照顧幼兒，選擇在家當家庭主婦，閒不住的她，想起外婆經常做的酒釀，萌生思鄉之情，於是自己投入研發生產。

7年前只是在廚房小規模製作，雖製造酒釀不難，將洗淨糯米蒸煮拌入酒麴，經發酵再填裝滅菌，卻就是做不出外婆那種味道，經幾次失敗，慢慢回憶製作方法，開始有了心得，4年前成立公司及開工廠量產。

被喩為「喝的點滴」的酒釀，以「糯米」、「酒麴」、「水」為酒釀三元素，採用國產有機糯米製成，透過酒麴將糯米大分子分解為小分子，對身體健康有幫助。 採用屏東有機玫瑰製作的玫瑰紫米甜酒釀，桂花純米甜酒釀，手工純米甜酒釀都是有機驗證過，更安全健康，另有胚芽、柳丁口味，她想開發更多品項，符合大眾需求。

由於客家村大多以醃漬產品居多，酒釀並不盛行，因此通路以網購及超市和有機店為主，其實酒釀的用途很廣，可以搭配煮食及泡茶喝，「米發發」已慢慢建立品牌及知名度，市場已有固定消費群，享用健康養生的美味。