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穿紅長褲活該被霸凌？媽要女兒花錢買別件　彩虹媽媽讀繪本惹怒家長

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▲▼《妮妮的紅長褲》。（圖／翻攝自《妮妮的紅長褲》） 

▲彩虹媽媽唸的繪本有鼓吹霸凌的疑慮，引起家長反彈。（圖／翻攝自《妮妮的紅長褲》）

記者張靖榕／綜合報導

臉書粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」指出，台北市一間國小的家長向她反映，竟然有彩虹媽媽帶小朋友讀「充滿偏見和霸凌」的繪本，也曾聽過彩虹媽媽唸內容有「男生應該怎樣，女生應該怎樣」，帶有僵化性別刻板印象的繪本給孩子們聽。她說，當家長們抗議時，校方只是以「不改善、不道歉」回應。

臉書粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」透過分享同志、女權及作為家長的內容，致力於讓台灣社會能夠變得更溫柔且溫暖，因此常會吸引不少人投書或爆料。一名低年級生的家長即透過該粉專揭露國小7月發生的事，「前陣子有家長反映週四晨光時間的故事《妮妮的紅褲子》，竟然是一本帶著偏見，『向孩子示範如何霸凌穿紅褲子女孩』的糟糕繪本！」

請繼續往下閱讀...

彩虹媽媽透過繪本灌輸學童「男女行為應符合社會加諸的期待」的意識形態，更以各種方式置入宗教思想，「經過幾位家長探查，彩虹是基督教團體，它的創辦人卻說：『別人不進校園，我們要進校園把校園變牧園！』」

▲▼《妮妮的紅長褲》。（圖／翻攝自《妮妮的紅長褲》）

▲網友紛紛批評這樣的繪本「很誇張」、「很扯」、「鬼書」。（圖／翻攝自《妮妮的紅長褲》）

粉專指出，發現繪本有問題的爸爸還特地穿紅褲子去找校方理論，希望「不要讓宗教進入校園」，但得到的回應只有「不改善、不道歉」，讓他們相當憤怒，「在一個明明班上已經有家長擔任志工的班級，卻在晨間時間還會放任彩虹媽媽集團進入校園傳達錯誤資訊！」之後就連和家長會、校長及市府申訴，得到的回應都是在踢皮球，以各種理由推託，讓他們相當失望。

根據粉專介紹，《妮妮的紅長褲》內容大意約為，妮妮不顧媽媽的建議買了大紅長褲，結果穿去學校卻遭到同學嘲笑騎士，當妮妮哭著回家找媽媽時，媽媽說要帶妮妮再去買一條，「這次用妳自己的零用錢買」。雖然對部分人來說乍看不會有問題，但裡面暗藏著媽媽屈服於外界期待，跟著社會一起否定了妮妮的喜好、決定和外表，甚至把它轉為一種幾乎就是懲罰的行為。而對於該粉專筆者來說，「沒有任何人可以嘲笑別人穿什麼」，就算孩子被笑了，「我也會陪著孩子告訴他，這不是妳的錯，更不是一條紅長褲的錯！」

網友紛紛留言，「紅褲子有什麼難搭？彩虹愛家還需要去修色彩學」、「超扯的繪本」、「這本就是他們自己出版的耶我的媽」、「天啊，什麼鬼書阿」、「名副其實的糟糕本」。貼文在23日上傳後，此事也引來台北市議員苗博雅等人的關注；到了27日，粉專表示「已將一系列教材翻拍成陳情書，日後也將呈交給挺性平的立委，跟性平機構及各地方教育部門審查。」

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關鍵字：台北,國小,繪本,霸凌

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