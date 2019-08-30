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全球安全城市「台北排第22」、東京奪冠！香港排第20大跌11名

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▲▼台北101,松山機場,華信航空,全日空,中山高18標。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北在全球安全城市中排名22。（圖／記者湯興漢攝）

記者錢玉紘／綜合報導

英國「經濟學人智庫」（Economist Intelligence Unit）公布2019年全球安全城市指數（Safe Cities Index），在60個城市中，台北排名第22名，香港則是掉了11名，落在第20名，全球冠軍則是東京，第2名為新加坡，第3名為大阪。

在全球安全城市前三名分別為東京、新加坡及大阪，和前兩年的結果一樣，4到10名為阿姆斯特丹、雪梨、多倫多、華盛頓特區、哥本哈根、首爾以及墨爾本，亞太地區就有6個城市擠進前10名。東京在「數位安全」項目中奪冠，大阪則是「健康安全」表現最佳城市，新加坡在「基礎設施安全」與「個人安全」兩項指標都獲得最高分。

在60個城市中，台北排名第22，綜合分數為82.5分，超過平均值71.2分，贏過巴黎、馬德里、巴塞隆納等歐洲大城市，另外，中國北京排第31名，上海排第32名。

▲▼東京,隅田川。（圖／pixabay）

▲全球安全城市中，東京奪冠。（圖／pixabay）

值得注意的是，香港去年排名第9，今年掉到第20名，4大指標中，僅在「個人安全」部分排行第3名，不過該排名在香港反「修正逃犯條例」的示威運動開始前就已完成，示威開始後的影響未計算在內。

新加坡《海峽時報》報導，「經濟學人智庫」發言人指出，若是香港的基礎建設持續遭到破壞，政治情勢不穩定性增加，或是內亂，以及警察和市民之間的惡劣關係無法改善的話，香港的分數很有可能持續往下跌。

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