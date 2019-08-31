影／閨蜜落水她伸手相救！卻慘變「活命墊腳石」被遺棄...下秒浮屍水面

記者蔡儀潔／綜合報導

四川巴中通江縣法院近日審理一起生命權糾紛案。12歲的少女小容6月底與2名女性友人，一起到魚塘嬉戲，期間同伴跌入水中，在岸上的她伸出手來救人，但反被拉下水，最後2名同伴得救而小容卻不幸溺亡。事後，小容父親要求對方家長給個說法，但都遭到拒絕，稱僅願意賠償1萬元人民幣（約新台幣4.4萬元）。

▲小容伸手想拉住落水朋友。（圖／翻攝自我們視頻）

畫面中可以看到，橡皮艇翻覆後，2名女子跌入水中，在岸上的小容右手抓著岸邊的石頭上，左手嘗試捉著同伴的滑槳，下秒卻被拉入水中。在3人掙扎期間，小容身上的救生衣被扯下，之後整個人就漂浮在水面，而2個同伴則游到岸邊，其中1人還回頭看了一眼，但沒有回頭相助。

▲小容被按到水中。（圖／翻攝自我們視頻）

通江縣法院20日開庭審理此案，小容的父親認為，2名友人的家長並無盡到管理的義務，想要討個說法，但遭到對方無情拒絕，他們僅願意各賠償1萬元人民幣。因賠償問題未達成一致，法庭調解以失敗告終，目前雙方都在等待法院宣判結果。

▲小容漂浮在水中，2位閨蜜直接遊走上岸 。（圖／翻攝自我們視頻）

網友紛紛對此事發表意見，「那兩個女孩是踩著小容的身體上的岸，你說這是求生本能吧？還是冷血？」、「在生命的選擇時都是自私的」、「穿著救生衣瞎撲騰什麼？還把人家拉下去自己爬上去了？」、「這兩個女的太可恨了」、「出於人道主義也該賠點」。