涉嫌襲警及阻差辦公被捕！　譚文豪、區諾軒今下午獲准保釋

▲譚文豪、區諾軒已獲准保釋。（圖／翻攝譚文豪、區諾軒臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》爭議已持續3個月，針對先前一連串示威遊行中的違法行為，港警昨（30）日進行大動作拘捕8人，其中有3名為立法委員議員，包括譚文豪、區諾軒、鄭松泰。據悉，譚文豪、區諾軒已在今日下午4時獲准保釋，並且須於10月初回警署續保。

綜合港媒報導，港警指出，32歲的區諾軒於7月7日晚上至隔日凌晨時，在旺角一帶的清場行動中，涉嫌「襲警、阻礙警務人員執行職務」，而44歲的譚文豪則涉嫌「阻礙警務人員執行職務」，2人皆在昨日被扣留調查。隨後，譚文豪、區諾軒於今日下午獲准保釋，完成保釋手續後接受媒體訪問。

▲示威者發起旺角遊行，警方強力戒備。（圖／達志影像／美聯社）

區諾軒表示，由於案件已進入法律程序，不便透露案情；他認為，自己的案情比起其他涉及年輕人的案件來說，並不重要，期望外界能更加關注年輕人所要面對的拘捕及審訊問題，以免遭受不公平對待。

譚文豪則表示，警方暫未搜查自己的住所，對於被指涉及7月的阻差辦公一是，已事隔近2個月，他質疑是政治檢控。他提到，昨日有多人被捕，明顯是一場政治計算，估計當局是希望在今日8/31「人大落閘」5周年嚇唬港人。

此外，港警日前也就7月1日的示威者衝擊及強行進入立法會大樓一事，依涉嫌串謀刑事毀壞，將35歲的熱血公民鄭松泰。據香港電台報導，熱血公民今早在社群網站表示，鄭松泰仍被扣留調查。