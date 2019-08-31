前特首梁振英「千字文」批香港示威者：以暴力推翻特區政府

▲梁振英。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

針對「反送中」風波，香港前特首梁振英30日在臉書發表1千多字的文章指出，「黑衣暴力運動」早已變質，運動的主角已經不是和平示威遊行的市民，運動的目標也已經不是「五大訴求」，而是以暴力和其他非法手段癱瘓社會和推翻特區政府，「下一步是去中國化，香港實質上成為獨立於中國的西方傀儡。」

文章指出，整場運動已經變成奪取香港政權（regime change），改由反對派執政；篡奪中央政府根據《基本法》的權力，包括對行政長官和主要官員的實質任命權，免除主要官員對中央政府的問責，實行「去中央化」，將香港的「高度自治」篡改成「完全自治」，令中國對香港只有名義上的主權。

文章強調，「無論風如何吹，雨如何打，都改變不了香港是中國不可分割一部份的事實」，不求一時的風平浪靜，不應有思想束縛，不能有行動禁區，不要投鼠忌器，要與所有暴力份子和他們的主子金主們鬥爭到底，取得「一國兩制」的歷史性勝利。

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社）

文章表示，中央還有更多更強有力的體制外的力量可用，「我們要調動香港體制內、體制外的一切常規和非常規力量，做好短、中、長期的部署，也要做好常態和非常態下的部署」，「黑衣暴力運動」已經犯下戰略性錯誤，為中央和特區政府提供了難得的趁勢犁庭掃穴的機會。

根據維基百科，梁振英生於香港，籍貫山東省威海市，現任大陸全國政協副主席、全國政協常務委員，他是香港特別行政區第4任行政長官（特首），於香港回歸前，曾經擔任由中方委任的基本法諮詢委員會秘書長，參與《香港基本法》的起草事務。