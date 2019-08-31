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《環時》總編現身港遊行！穿記者服「做好直擊準備」...陸網友憂：你被盯上了

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▲▼ 831遊行,香港,反送中 。（圖／路透社）

▲831遊行人士佔據多條車道。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼陸媒《環球時報》旗下記者付國豪13日遭示威者毆打後，總編輯胡錫進今（31）日下午親臨「反送中」現場，稱「做好了準備，直擊今天的事態」，大批網友留言提醒「千萬要小心」。目前，大批示威民眾聚集在港島區，多處有抗議活動，對此警方高度戒備，調動2架水炮車及3架「銳武」裝甲車。

根據《東網》報導，儘管民陣宣佈取消「831遊行」，但仍有大批市民聚集港島區，遊行隊伍下午1點20分起步，2點抵達灣仔員警總部，另有大量市民佔據軒尼詩道、金鐘道及花園道。警方表示，有關示威者現正進行未經批准集結，立刻停止違法行為，呼籲盡快離開。

▲▼ 胡錫進微博 。（圖／翻攝自微博）

▲胡錫進po出穿記者背心的照片 。（圖／翻攝自微博）

常為北京發聲的「網絡大V」胡錫進28日飛到香港，希望為前線記者打氣，亦想親身感受香港氣氛，採訪不同的市民，令評論局勢更客觀。他今天下午在微博po出穿著記者背心的照片，稱「老胡在香港街頭做好了準備，直擊今天的事態。我手裡拿的是帽子和眼鏡。多家媒體提出要跟拍我，我不明白他們什麼意思，都沒有接受。我一會兒把帽子眼鏡都戴上，再戴上口罩，他們應該都認不出我來哈。主要是要防止暴徒盯上我。」

不少網友紛紛到留言區評論，「赳赳老胡 真男人也」、「老胡注意安全，你真的被盯上了」、「千萬要小心」、「這麼危險你還說出來」、「今天很特殊，暴徒蠢蠢欲動，老胡注意安全」。

▼ 微博內容 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 胡錫進微博 。（圖／翻攝自微博）

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