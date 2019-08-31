廣澤尊王大林湖底大會師　各地信眾湧入搶拍火眼金睛俊俏神尊

▲▼大林鎮湖底庄以廣澤尊王廟為信仰中心，據當地民眾表示嫁娶、治病問事都相當靈驗。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義大林湖底廣澤尊王廟向來以靈驗聞名當地，長年香火鼎盛，連續三年舉辦盛大遶境及夜巡活動，31日湖底廣澤尊王廟開基保安廣澤尊王（王公）受邀於前往土庫鳯山寺會香，回程舉辦遶境賜福及夜巡文化祭，現場全國六大聖王祖廟齊聚大林祥和路上大會師，供民眾參拜，現場湧進千餘人，不少年青學子搶拍神尊威嚴模樣。

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▲▼ 廣澤尊王大會師，來自台南永華宮的廣澤尊王雙眼炯炯有神，加上該神尊特別威嚴且鮮少出外，因此吸引不少民眾搶拍。（圖／記者翁伊森攝）

主任委員郭江素麗表示，大林鎮湖底庄以廣澤尊王廟為中心，當地40幾戶人家，奉祀三、四百年歷史的廣澤尊王撐起村民虔誠信仰，建廟僅近4年，尊王就像村庄居民的保母一樣，不管是嫁娶或入厝選日、病治不好、排解糾紛或是尋人等，居民都會向王公祈求庇祐，也往往都有神蹟出現，是當地凝聚居民與出外遊子的強大力量。

▲▼ 全台廣澤尊王大會師，吸引千餘人湧入大林鎮，將整個街道擠的水洩不通。（圖／記者翁伊森攝）

廟方指出，會連續三年擴大舉辦遶境暨夜巡文化祭活動，是依照神尊指示，多次活動詢問尊王想法，總可見神尊炯炯有神的雙眼活靈活現的表示同意與否，相當神奇。

▲▼ 嘉義大林湖底廣澤尊王以主人身分等待他廟會香。（圖／記者翁伊森攝）

郭江素麗強調，今年大會香有嘉義大林湖底廣澤尊王廟、旗津七柱鳳山寺、紅毛港飛鳳寺、土庫鳳山寺、全臺開基永華宮及南勢街西羅殿等六大廟聖王齊聚於大林遶境後，今年再次大匯聚，實屬難得，歡迎各界前來朝聖，參與遶境祈福保安，感受大林湖底廣澤尊王的魅力。

▲▼ 府城四大名佛西羅殿廣澤尊王臉型俊俏，吸引民眾搶拍。（圖／記者翁伊森攝）