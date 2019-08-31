潘恒旭官職最終日神隱！臉書PO「新出發」　談新工作卻很低調

▲高市觀光局長潘恒旭。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

最具話題性的高市府觀光局長潘恒旭，因將到韓國瑜競選辦公室，向市長室提辭呈，於9月1日起生效，對於變換身分，潘恒旭在臉書上PO出「新出發新樂章」，他提到心情就有如天氣般一樣陽光燦爛，不過對於新工作內容，潘恒旭顯得保留，未來將出任競辦的哪個位置？他說「我不需要位置」，至於是否以「空戰」方式協助韓國瑜，潘恒旭則說這是機密，沒辦法講太多。

▲高市觀光局長潘恒旭在臉書抒發心情 。（圖／翻攝潘恒旭臉書）

高市府正式證實人事異動後，8月31日是潘恒旭擔任局長的最後一天，雖然人神隱，但他在臉書上PO出「新出發新樂章」，意味自己有個新的開始，潘恒旭說新出發是現在進行式，而他今天的心情就跟天氣一樣陽光燦爛。

不過《ETtoday新聞雲》記者持續追問，潘恒旭在去韓國瑜競選辦公室後，是否和當時打高雄市長選戰時一樣，負責「空戰」，潘恒旭則對工作內容相當保留，他說「這涉業務機密，不方便透露，這種事是瞬息萬變，比較機密，選舉不便多談」。

至於未來是在台北工作還是留在高雄，潘恒旭說沒有固定，不過在競辦是否有個確定的位置？他則說「我不需要位置」。潘也提到「現在和跟過去在觀光局不一樣，在觀光局講的東西都是明確要做的事情，現在選舉的東西不方便對外講，但做出來就會知道，不需要特別宣傳」。