韓市府「跳票再＋1」！鳳飛飛紀念演唱會不辦了　潘恒旭：沒經費

▲潘恒旭指出，高雄市政府並未遺忘鳳飛飛。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

8月20是鳳飛飛66歲冥誕，高雄市觀光局長潘恒旭曾在2019年1月誇下海口要舉辦「紀念演場會」，但隨著日子一天天過去，相關籌辦計畫並無進行，這也讓時力市議員林于凱在臉書抨擊「韓市府跳票再＋1」，潘再22日首度回應「因經費問題，明年一定辦」。

潘恒旭指出，市府對於鳳飛飛的懷念跟追憶沒有遺忘，今年舉辦瓊瑤電影系列活動主要原因是大部分電影主題曲都是鳳飛飛所演唱，加上瓊瑤宴中也有菜色以主題曲「燕兒在林梢」命名，加上李佳芬日前上廣播節目《光禹夜光家族》談論鳳飛飛，且韓國瑜也有call－in進現場清唱，可見鳳飛飛並沒有被遺忘，不過今年的預算沒有編列演場會預算，無法舉辦動輒花費數百萬元的演場會，但一定會想辦法在明年辦理。

▲今年舉辦的瓊瑤宴，其中一道菜色便是以鳳飛飛演唱的主題曲命名。（圖／記者賴君欣攝）

潘也強調，觀光局規劃的許多活動都有分中、長期執行，要紀念鳳飛飛最好的方法就是舉辦一場嚴謹的紀念演唱會，就像紀念鄧麗君一樣．且鄧麗君文教基金會計畫在2020到高雄辦理演唱會，對於林于凱的批評「恐怕是誤會了」，實在是因為去年並無編列相關預算，也因此無法在今年舉辦，除此之外，本周六也有「小鳳飛飛」之稱的方寧在大東文化中心有彈唱會的表演，並非刻意將鳳飛飛遺忘。

▲林于凱在臉書表示，鳳飛飛演場會不辦，韓市府跳票再加一條。（圖／翻攝林于凱臉書）