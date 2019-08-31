郭台銘表態獨立參選　辜寬敏批：懷疑與大陸有秘密約束

▲台灣制憲基金會31日舉辦「催生21世紀台灣新憲法研討會」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

鴻海創辦人郭台銘30日結束中東參訪返國，幕僚蔡沁瑜明確表示，若郭台銘要參選，會以「獨立參選人」的姿態參選，掀起外界好奇。獨派大老辜寬敏質疑，郭台銘過去對台灣有什麼貢獻嗎？如果沒什麼貢獻只說要選總統，「我覺得非常不適當」，甚至懷疑郭台銘與中國大陸之間有秘密約束。

由辜寬敏創立的台灣制憲基金會31日於台大社科院舉辦「催生21世紀台灣新憲法研討會」，辜寬敏會後受訪時表示，他個人不贊成郭台銘選總統，「有錢事業很大，連總統也要肖想，我覺得不適當」。

▲獨派大老辜寬敏。（圖／記者林銘翰攝）



辜寬敏質疑，郭台銘經濟成功很有錢，但過去對台灣有什麼貢獻嗎？如果對台灣沒什麼貢獻卻說要選總統，「我不知道什麼道理，我覺得非常不適當的事情」。

辜寬敏也質疑，郭台銘的事業大部份都擺在中國大陸，「大陸對台灣政策什麼樣你也知道」，郭台銘說要出來選總統「讓我感覺非常無法解釋」，辜寬敏質疑郭台銘與中國大陸有秘密約束，否則經濟人就負責處理經濟就好，有錢事業大卻還肖想總統大位，「我覺得不很適當」。

此外，談及國民黨總統參選人韓國瑜，辜寬敏則說「在韓國瑜贏得國民黨初選的那一天，我就說我看不起他」，他表示台灣的社會在政治、科學及經濟「都不是那個程度」，難道一句「賺大錢」的話就要台灣人投給他嗎？他相信台灣社會不是這種程度，因此自己才說看不起這個人。