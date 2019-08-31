蔡英文逛逢甲夜市啖黑輪、荔枝冰　店家送花賀63歲生日

▲蔡英文逛逢甲夜市，大啖美食。（圖／翻攝蔡英文IG`，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文30日晚間逛逢甲夜市，除了大啖豬血糕、杏鮑菇、荔枝綿綿冰等小吃，還吃了一整碗的黑輪，直呼吃好飽。因為31日是蔡英文的生日，店家還送花給蔡英文，祝她生日快樂。

蔡英文日前在台中西屯參訪，就想逛逢甲夜市，無奈晚上另有行程，只好作罷。這次蔡英文又來到西屯，在立委張廖萬堅的安排下，一了去逢甲夜市吃美食的心願。

蔡英文先到逢甲冰菓室 ，看到冰店的米血與杏鮑菇攤，立刻向前與攤販說，兩樣都要點來吃，並進入逢甲冰菓室 室點了一碗荔枝綿綿冰，直呼很好吃、很大碗。

接著，蔡英文到有30年歷史的阿華黑輪攤位，夾了好多關東煮，有香菇、高麗菜捲、海帶、豆皮、黑輪、阿給等，大約100多元。原本蔡英文要外帶，但店家希望蔡英文能留下來享用，後來蔡英文內用，並全部吃光，直呼「好飽」、「沒人管她，可盡情吃！」

最後，蔡英文到短腿阿鹿餅乾店買伴手禮，店家還送花，祝賀她生日快樂，有民眾搶著跟她合照，她頓時成為人形立牌，離開前，還有熱情粉絲大喊「總統我愛你！」

蔡英文深夜也在Instagram分享在逢甲夜市的萬惡美食文。網友紛紛留言回應，「小英總統胃口大開，每一樣都想嘗試一下喔！」、「我也在台中，竟然沒follow到」、「那個豬血糕看起來好好吃」、「晚上放這個好嗎」、「蔡總統又發宵夜文來誘惑人了。」