「蔡賴一定會合作」　辜寬敏透露：賴清德說會再慢一點

▲獨派大老辜寬敏。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

獨派大老辜寬敏多次開表態力挺「蔡賴配」，他12日出席2019永社感恩募款餐會曾表示，總統蔡英文及前行政院長賴清德一定會搭配參選，只是時間問題，要外界再等一、兩個月。辜寬敏31日受訪時再表示，賴清德一定會跟蔡英文合作，只是現在還沒有要表態，還曾向他透露時間「會再慢一點」。

由辜寬敏創立的台灣制憲基金會31日於台大社科院舉辦「催生21世紀台灣新憲法研討會」，辜寬敏會後受訪時再次強調，賴清德一定會跟蔡英文合作參選，只是現在還沒有要表態，理由是什麼他也不知道。不過他推測，賴清德應該是認為還有一段時間，時機點到了再說。

不過日前於民進黨初選期間，前中央研究院長李遠哲等人曾發動連署支持前行政院長賴清德，辜寬敏更曾經公開表示「蔡英文可以休息了，改當台灣的國母，由賴清德來繼承」。

對此，辜寬敏解釋，當時蔡英文的支持度一度跌到20％，「我說20%的人怎麼支持」？他也說，當時賴清德雖然擔任行政院長，但人事權卻沒有交給賴清德，行政院所有部長還都是林全的人馬，就是這種矛盾造成去年的地方選舉民進黨大敗。

此外，辜寬敏也說，民進黨在九合一選舉大敗後，賴清德不但沒有人事權，還要負起責任卸下行政院長的工作，不過「現在還算是很幸運」，不過不是因為民進黨特別幸運，而是國民黨太亂了。