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水管有聲音！妹子一看「棕皮小生物」歪頭笑激萌　網曝解答驚：高顏值啾吉

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▲▼ 。（圖／爆系知識家）

▲原PO在水管發現長得很可愛的萌笑蟾蜍。（圖／翻攝自爆系知識家）

網搜小組／鄺郁庭報導

蟾蜍俗稱癩蛤蟆，比起小巧嫩綠的青蛙，通常給人的印象比較不可愛，外加還會分泌毒性分泌物，就更讓人退避三舍。一名女網友貼出一張照片，說她發現自家水管有東西一直在叫，「想請問這是青蛙還是蟾蜍？」沒想到，明明是蟾蜍，網友看到照片卻笑說，「顏值好高的蟾蜍」、「蟾蜍帶財，養牠吧！」

這位女網友在臉書《爆系知識家》貼出一張照片，文中表示，「在自家水管發現有東西一直在叫，想請問這是青蛙還是蟾蜍？」看到照片後，網友紛紛在底下解答，「蟾蜍，背部凹凸不平的就是蟾蜍」、「看嘴唇、看指甲，黑框蟾蜍」、「青蛙一般都是綠色，皮膚光滑，無毒。蟾蜍大多為土色，皮膚粗糙，受到生命危險，背部會分泌毒素。這看起來是蟾蜍。」

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼ 。（圖／爆系知識家）

▲怎麼感覺這隻啾吉是蟾蜍界的帥哥 XD（圖／翻攝自爆系知識家）

但其實蟾蜍、青蛙不會到非常難分辨，為何原PO會發問呢？原因就是「牠」長得太可愛了，不少人就在留言處笑說，「顏值好高的蟾蜍」、「有點可愛XDDD無辜地看著你」、「花色是蟾蜍……可是這隻的臉不知道為什麼看起來像青蛙？╮(╯▽╰)╭難道是混血」、「一臉看我幹嘛樣」、「拍照看起來很有喜感耶」

原PO也表示，「就是覺得他很可愛，所以好奇他到底是青蛙還蟾蜍」、「跟印象中的不一樣」、「真的顏值很高，害我以為他是青蛙」、「其實我特別害怕蟾蜍，要不是他長得可愛。」

有人則是直呼收編，「好可愛，收編了收編了」、「蟾蜍帶財耶」、「$招財的」、「他在外修行，等等就回去了」、「招財的，妳要供奉起來」、「旅蛙，他在累積旅遊經驗」、「好可愛，不要趕他，蟾蜍招財」、「養吧，會吃蚊子的。」不過事後原PO又再去補拍這位「萌笑蟾蜍」，笑說「確定是蟾蜍」、「這次近拍一點都不可愛了。」

▼原PO事後補啾吉近照，忍不住笑說「這次不可愛了」。（圖／翻攝自爆系知識家）

▲▼ 。（圖／爆系知識家）

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