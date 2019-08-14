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疏通劑粉末當糖吃下肚！　媽急壞「拿水狂沖」...6hr後2歲兒嘴巴腐蝕

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▲疏通劑粉末當糖吃下肚！　媽急壞「拿水狂沖」...6hr後2歲兒嘴巴腐蝕（圖／翻攝微博「我愛青島」）

▲男童誤將疏通劑當糖果吃下肚。（圖／翻攝微博「我愛青島」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

山東青島市一名2歲男童8日趁著家人不注意時，將水管疏通劑粉末放入口中，並且當成糖果吞下肚。事後，媽媽發現時，嚇得趕緊拿水狂沖兒子的嘴巴，沒想到2歲童當場口腔腐蝕，立刻送醫急救。

綜合陸媒報導，男童當天下午在家中看見一包「水管疏通劑」，好奇的他以為是糖果，便趁著家長都不注意時，擅自拆開包裝，並且將裡頭的白色粉末倒入嘴裡。隨後，男童母親見狀當場急壞，直接拿清水沖洗孩子的嘴巴，6小時候不僅沒有改善，甚至還越來越糟。

▲疏通劑粉末當糖吃下肚！　媽急壞「拿水狂沖」...6hr後2歲兒嘴巴腐蝕（圖／翻攝微博「我愛青島」）

▲媽媽當時直接拿清水讓男童漱口，沒想到強鹼遇水放熱，造成孩子嘴巴腐蝕。

沖了水之後，男童嘴巴開始劇烈疼痛，情緒也越來越煩躁，精神狀態相當不佳。家長發現事態不對，趕緊帶男童到醫院就診，不過到家裡附近的幾家診所時，都被告知「處理不了」，最後只好前往青島市婦兒醫院求救。

經過醫生檢查，發現男童兩側的腮內、舌面、牙齦、上顎等，多處部位黏膜嚴重損傷，顏色還發白、發黃。據悉，水管疏通劑具有強鹼性，遇水時會釋放熱來腐蝕污漬，破壞、溶解堵住管道中的油脂、剩飯、果皮、菜葉、毛髮、纖維、布條等有機物。

▲疏通劑粉末當糖吃下肚！　媽急壞「拿水狂沖」...6hr後2歲兒嘴巴腐蝕（圖／翻攝微博「我愛青島」）

▲男童被送醫治療已逐漸好轉。

當時，母親一時心急，拿清水讓孩子漱口，而強鹼在清水作用下，釋放出大量熱，才造成孩子口腔粘膜大面積腐蝕灼傷。事後，由於男童吞嚥了部分液體，造成咽喉、食道等部分消化道灼傷，所幸經過清創及消毒、消炎處理，狀況已逐漸好轉。

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關鍵字：疏通劑,水管,腐蝕,嘴巴,清水

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