Galaxy Note 10預計8月23日登台！三星回應取消耳機孔原因

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子稍早正式發表了新一代旗艦機Galaxy Note 10系列，預計8月23日在台與全球同步上市，並在特定地區推出5G版本，也有大幅升級的Dex；沒有讓支持者失望的是，Note 10系列並沒有放棄初代以來的產品設計堅持：更大的螢幕以及S Pen手寫筆，不過卻如同傳聞所說，開發團隊首度移除了3.5mm耳機孔，海外媒體私下訪談了三星員工，終於了解相關原因。

根據海外媒體的測試可以了解到，新一代旗艦機確實採用了高通S855處理器，Note 10採用8GB RAM、Note 10+採用12GB RAM，手機從初代的單鏡頭，到了10代，已經成長到四鏡頭，也多了更強大的拍攝效果；新機擁有許多吸引人的實用功能，尤其針對S Pen推出了遠端控制功能，如此一來可以比以往更方便地控制相機拍照功能，另外在手寫功能也多了手寫辨識跟影音即時編輯功能，連同更大容量、更大的記憶體可說一起為5G應用埋下伏筆。

據The Verge的報導，他們在手機發表會前夕，先行一步試玩、並瞭解了新一代旗艦機的設計，從試玩報告當中可以了解，Note 10+的電池容量為4,300mAh，較小的Note 10則使用3,500mAh的電池，跟上一代相比，電池續航力提升了2~3%，也因此他們移除了多年來堅持的3.5mm耳機孔，和現今的蘋果新一代iPhone一樣，如果你想要聽音樂，只能透過無線耳機或是傳輸線(Note 10需要使用3.5mm to USB-C傳輸線)來轉接自己喜愛的耳機。

對此，三星回應之所以會移除3.5mm耳機孔，主要是為了要讓手機擁有更多的空間來提升電池容量。以官方來說，這樣的回應並不完整，記者從另一角度來看，這樣的取捨，是三星已經針對移除耳機孔有了更多的準備，畢竟從市場端來看，已經捨棄3.5mm耳機孔設計多年的Apple公司，確實並未讓多數手機使用者帶來不便，反而提升了他們AirPods的銷售機會。

概略來說，Samsung Galaxy Note 10系列共有6.3吋的Note 10跟6.8吋的Note 10+兩款，台灣目前不會引進Note 10的5G版本，手機預計即日起開放預購，預計在8月23日跟全球市場同步上市，依照往年慣例，首波預購用戶最快可以在正式上市前兩天拿到手機，不過詳細預購細節跟換機優惠仍以台灣官方公佈為主。

如果想要5G版本，可能要到美國、中國大陸等特定地區購買，在美國，Galaxy Note 10 5G版本售價1,099美元。Galaxy Note 10 Plus 5G版本共有256GB、512GB兩種選擇，售價分別為1,299美元、1,399美元（折合台幣約4.1萬元左右）。

Galaxy Note 10系列提供了更強的 S Pen手寫筆，而非今年初的謠言：「三星打算取消手寫筆設計」。以連續10年推出內建手寫筆的大螢幕智慧型手機來說，三星一直以來的堅持，相信這已經是多數Note系列長久以來支持者的一大福音。