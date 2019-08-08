　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Galaxy Note 10預計8月23日登台！三星回應取消耳機孔原因

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子稍早正式發表了新一代旗艦機Galaxy Note 10系列，預計8月23日在台與全球同步上市，並在特定地區推出5G版本，也有大幅升級的Dex；沒有讓支持者失望的是，Note 10系列並沒有放棄初代以來的產品設計堅持：更大的螢幕以及S Pen手寫筆，不過卻如同傳聞所說，開發團隊首度移除了3.5mm耳機孔，海外媒體私下訪談了三星員工，終於了解相關原因。

根據海外媒體的測試可以了解到，新一代旗艦機確實採用了高通S855處理器，Note 10採用8GB RAM、Note 10+採用12GB RAM，手機從初代的單鏡頭，到了10代，已經成長到四鏡頭，也多了更強大的拍攝效果；新機擁有許多吸引人的實用功能，尤其針對S Pen推出了遠端控制功能，如此一來可以比以往更方便地控制相機拍照功能，另外在手寫功能也多了手寫辨識跟影音即時編輯功能，連同更大容量、更大的記憶體可說一起為5G應用埋下伏筆。

據The Verge的報導，他們在手機發表會前夕，先行一步試玩、並瞭解了新一代旗艦機的設計，從試玩報告當中可以了解，Note 10+的電池容量為4,300mAh，較小的Note 10則使用3,500mAh的電池，跟上一代相比，電池續航力提升了2~3%，也因此他們移除了多年來堅持的3.5mm耳機孔，和現今的蘋果新一代iPhone一樣，如果你想要聽音樂，只能透過無線耳機或是傳輸線(Note 10需要使用3.5mm to USB-C傳輸線)來轉接自己喜愛的耳機。

對此，三星回應之所以會移除3.5mm耳機孔，主要是為了要讓手機擁有更多的空間來提升電池容量。以官方來說，這樣的回應並不完整，記者從另一角度來看，這樣的取捨，是三星已經針對移除耳機孔有了更多的準備，畢竟從市場端來看，已經捨棄3.5mm耳機孔設計多年的Apple公司，確實並未讓多數手機使用者帶來不便，反而提升了他們AirPods的銷售機會。

概略來說，Samsung Galaxy Note 10系列共有6.3吋的Note 10跟6.8吋的Note 10+兩款，台灣目前不會引進Note 10的5G版本，手機預計即日起開放預購，預計在8月23日跟全球市場同步上市，依照往年慣例，首波預購用戶最快可以在正式上市前兩天拿到手機，不過詳細預購細節跟換機優惠仍以台灣官方公佈為主。

如果想要5G版本，可能要到美國、中國大陸等特定地區購買，在美國，Galaxy Note 10 5G版本售價1,099美元。Galaxy Note 10 Plus 5G版本共有256GB、512GB兩種選擇，售價分別為1,299美元、1,399美元（折合台幣約4.1萬元左右）。

Galaxy Note 10系列提供了更強的 S Pen手寫筆，而非今年初的謠言：「三星打算取消手寫筆設計」。以連續10年推出內建手寫筆的大螢幕智慧型手機來說，三星一直以來的堅持，相信這已經是多數Note系列長久以來支持者的一大福音。

ET快訊
宜蘭6.0地震「壯圍770戶停電」！北市2人困電梯、1戶瓦斯
快訊／6.0強震全台狂搖！北捷：已完成巡軌　6點準時發車
6.0地震國家警報響！全台上下左右狂搖20秒　網嚇醒：7樓搖
快訊／全台被搖醒！05：28地牛規模6.0地震　最大震度6級
快訊／國家警報！05：28地牛翻身　初判北部震度4級以上

關鍵字：三星,Galaxy Note 10,Samsung

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Galaxy Note 10預計8月23日登台！三星回應取消耳機孔原因

Note 10、Note 10+比一比　你適合哪支新機？

美國直擊／Note 10、Note 10+亮相　S Pen遠端控制讓你化身魔法師

蘋果CEO庫克發文祝七夕快樂！　搭配AirPods圖片一語雙關

NEC「載客」無人機試飛成功！3公尺高處停留1分鐘

亞馬遜自駕機器人Scout趴趴走！開始在加州送貨

高風險人士注意！Google推出最強防護機制　用戶「機密資料」不外洩

Google發布繁體中文白皮書　攜手各界對抗不實訊息

推特測試「暫停」按鈕！　讓用戶不被推送通知打擾

外媒：蘋果正更新iOS　將限制Messenger 、WhatsApp後台權限

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

「戴克蕭為何比哈柏受歡迎？」　巨石強森想很久...傑森史塔森一旁笑了

Galaxy Note 10預計8月23日登台！三星回應取消耳機孔原因

Note 10、Note 10+比一比　你適合哪支新機？

美國直擊／Note 10、Note 10+亮相　S Pen遠端控制讓你化身魔法師

蘋果CEO庫克發文祝七夕快樂！　搭配AirPods圖片一語雙關

NEC「載客」無人機試飛成功！3公尺高處停留1分鐘

亞馬遜自駕機器人Scout趴趴走！開始在加州送貨

高風險人士注意！Google推出最強防護機制　用戶「機密資料」不外洩

Google發布繁體中文白皮書　攜手各界對抗不實訊息

推特測試「暫停」按鈕！　讓用戶不被推送通知打擾

外媒：蘋果正更新iOS　將限制Messenger 、WhatsApp後台權限

LIVE／氣象局06:30說明規模6.0強震　震度最大6級！今年監測以來第二大

快訊／6.0強震搖全台！蘇貞昌一早急赴中央災害應變中心

快訊／規模6.0地震撼全台　「台鐵路線中斷、延誤」公布影響車站

6.0強震災情！台北市萬華區687戶停電　台電緊急搶修

快訊／宜蘭6.0地震交通異動懶人包　台鐵宜蘭至南澳停駛、高鐵8點前列車延誤

快訊／05:28全台被搖醒　空勤總隊派直升機空勘宜蘭災情

宜蘭6.0地震「壯圍770戶停電」！北市婦人受困電梯、1戶瓦斯漏氣

宜蘭6.0地震大陸有感！福建、溫州、廈門狂搖...網嚇歪：怕到哭

Nike用滑板系列重現經典！AJ1「北卡藍」　8／12強勢回歸

快訊／6.0強震全台狂搖！北捷：已完成巡軌　6點準時發車

陸客「3顆泳圈」偷渡金門！　剛上岸就被捕...山東腔讓岸巡人員崩潰

3C家電熱門新聞

Note 10沒有耳機孔原因曝..

Note 10、Note 10..

外媒：蘋果正更新iOS　將限制..

Galaxy Note 10、..

三星電視內建Apple TV應..

蘋果CEO庫克發文祝七夕快樂！..

Nokia真無線藍牙耳機動手玩

Note 10會場場佈走黑白低..

「無聊公司」進軍大陸！　馬斯克..

NEC「載客」無人機試飛成功！..

三星Exynos 9825處理..

Apple Card公測上線了..

HTC遭控專利侵權！手機在英國..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

更多熱門

相關新聞

Galaxy Note 10、Note 10+亮相

三星電子在紐約正式發佈了新一代旗艦新機Note 10與Note 10+，這款新機最有趣的地方，就是三星將Note手機特有的S Pen手寫筆變成了像是魔法權杖一樣，揮一揮就能遠距操控手機！《ETtoday新聞雲》記者此次也搶先體驗到了Note 10手機新功能，並整理出新功能的有感提升。

Note 10、Note 10+比一比

日韓擬轉向台灣購買半導體及材料

三星Exynos 9825處理器亮相

Note 10會場場佈走黑白低調路線

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／國家警報！05：28地牛翻身　初判北部震度4級以上

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以北

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐500

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

她控遭撿屍　2男結伴畫面讓檢警也笑了

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲妹看著他溺死在浴缸

怕被丟掉！領養貓不敢離開新主人

結婚4年拒絕同房！她揭丈夫褲裡「超噁秘密」

6.0地震全台搖20秒　網：7樓搖到有聲音

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面