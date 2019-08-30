台南校外人士性侵學童　教育局：深惡痛絕配合偵辦請從重量刑

▲台南市議員林燕祝，接獲國小學童家長陳情指兒子在校內遭人性侵，林燕祝要求市府相關單位檢討通報機制，並積極防範再有學童受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局指出，針對校外人士性侵學童案，質疑學校涉有隱匿情事，教育局說本案為校外人士涉案，非屬校園性別平等事件，校方在知悉後已依法進行社政通報及校安通報，並提供校內通報管道，啟動校內輔導機制及檢視校園安全防護配套措施，也會配合檢調作業協助偵辦，若查證屬實，也請從重量刑杜絕不法。

教育局表示，本案係今年6月下旬，經家長到校表示其子女有遭校外人士性侵害事件，因一方為校外人士，依性別平等教育法之規定，非屬校園性平事件，但教育局仍要求學校依「三不一有」(不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰) 原則辦理，另針對疑似被害人部分，校方於第一時間亦初步就和行為人有接觸可能之學生進行了解，另考量性侵害事件事涉當事人隱私且具高敏感度，又適逢暑假，已請輔諮中心及學校在開學後在不影響校內氛圍及保護學生隱私情況下，立即就其他學生進行第二階段清查，以確認還有無其他被害人。

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針對校方之行政疏失責任，教育局也已進行調查，認為學校在校園安全的作為中還有檢討空間，後續會做必要的懲處。教育局表示，本案家長舉報當天，警方即逮捕疑似行為人並進行偵訊，針對疑似行為人對學生的傷害行為，教育局也深惡痛絕，因此籲請警方針對本案能深入調查，若查證屬實，也希望能從重量刑，予以嚴懲，以杜絕不法，教育局也會要求學校全力協助檢調進行偵辦。針對被害學生除有社會局進行心理諮商外，已要求輔諮中心及學校進行專業輔導，同時要求學校加強檢視、落實巡查制度與性平教育，做好學生保護工作。