iPhone幫你綁鞋帶！Nike新鞋款Adapt Huarache可透過聲控Siri調整鞋帶鬆緊

▲Nike新鞋款Adapt Huarache。（圖／取自Nike）

記者王曉敏／綜合外電報導

Nike周四（29日）發布了新款運動鞋「Adapt Huarache」，該鞋款為Nike取1999年的初版Nike Huarache經重新設計後所推出，且鞋款與Nike今年1月推出的Adapt BB一樣搭載了FitAdapt新科技，能自動繫緊鞋帶，而Adapt Huarache更能透過聲控蘋果Siri完成這項任務。

近來Nike與蘋果有陸續有合作關係，不過大部分皆聚焦於Apple Watch的運動監測功能等，而Adapt Huarache的發表，更是宣告著兩者的關係更進一步。

Adapt Huarache可透過iPhone內的Nike Adapt應用程式來調整適合角形的鞋帶鬆緊度。另外，使用者也可透過iPhone、Apple Watch或HomePod的Siri功能，聲控鞋帶的鬆緊。使用者可對著Siri說「Release my shoes」（解開我的鞋帶）即可輕鬆解開鞋帶無須動手。

▲使用者可對著Siri說「Release my shoes」（解開我的鞋帶）即可輕鬆解開鞋帶無須動手。（圖／取自Nike）

Adapt Huarach支援各種預設的鞋帶鬆緊度模式，使用者可設定在運動時鞋帶較緊，非運動時鞋帶較鬆。與Adapt BB相同，使用者可選擇更改Adapt Huarach鞋底兩顆LED燈的顏色。

不過新潮的科技也有著相應的代價，Adapt Huarach可不便宜。該鞋款將於9月13日通過公司旗下電子商城SNKRS和特定零售商正式推出，預計零售價為349美元（約新台幣1.1萬）。