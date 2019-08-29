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2匪闖「長興化工」老董豪宅搶劫　接電話後..驚慌急衝派出所：我不敢回家　　

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳥松區圓山路驚傳一間豪宅遭到2名蒙面歹徒闖入搶劫，2名劫匪先是綑綁正在草坪工作的兩名園丁後，再闖入屋內洗劫，隨後就分騎2部機車逃逸，其中一部還是園丁的機車，而這棟豪宅的主人是國內知名化工「長興化工」的老董，搶案發生後，當時正要回家的他接到電話，不但立刻打電話報警，也改變行程急衝派出所，跟員警表示自己不敢回家，不過警方也在案發後5個小時左右找到了嫌犯的作案機車。

▲圓山路發生2名蒙面劫匪闖入豪宅搶劫，警方說明案情 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲圓山路發生2名蒙面劫匪闖入豪宅搶劫，遭綑綁園丁一臉驚恐離開派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

29日下午兩點多，兩名男子闖入圓山路的一棟豪宅當中，當時兩名園丁正在草坪工作，一抬頭就看到兩名蒙面惡煞，來不及反應就被綑綁，隨後嫌犯進入住宅，當時屋內有包含行動不便的女主人、看護、按摩人員以及管家總共4名，控制他們的行動後，2名嫌犯開始搜刮屋內的財物，大約20分鐘左右，相當從容的離開，甚至還取走了屋內監視器的主機。

▲圓山路發生2名蒙面劫匪闖入豪宅搶劫，警方說明案情 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲圓山路發生2名蒙面劫匪闖入豪宅搶劫，警方調閱周邊監視器 。（圖／記者吳奕靖攝）

嫌犯離開後，老董的員工順利脫困，立刻打電話通知人在外頭的老董，老董搭著自個的私家車正要返家，一接到電話相當驚恐，第一時間就親自打電話報警，表示自家遭到搶劫，同時也告訴司機要轉往大華路派出所報案，走進派出所的老董相當緊張，而當時派出所的員警正忙著高雄市長韓國瑜晚間六點要到澄清湖球場，親自頒發榮譽市民給球員彭政閔的維安相關工作，一聽到老董家遭到搶劫，才趕緊調整人力啟動偵查、調閱監視器的工作，不過老董在派出所內並沒有待太久，後就離開，同時表示自己不敢回家了。

被綑綁園丁被員警帶到派出所做筆錄，而其中一名園丁因為自己的機車被嫌犯騎走了，所以請老婆到派出所接他，園丁老婆在派出所外相當擔心，因為園丁打電話給她的時候，只有簡單的表示老闆的住家被闖入搶劫，其他的並沒有多說。不過警方在案發之後，迅速調閱周邊監視器畫面，發現嫌犯是經過澄清湖球場方向，逃往大樹，因為警方在5個小時後，在大樹區的興山路找到了被嫌犯騎走的園丁機車。

▲圓山路發生2名蒙面劫匪闖入豪宅搶劫，警方說明案情 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲圓山路發生2名蒙面劫匪闖入豪宅搶劫，偵查隊長陳榮輝說明案情。（圖／記者吳奕靖攝）

▲嫌犯的作案車輛，也是被綑綁的園丁機車 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲嫌犯的作案車輛，也是被綑綁的園丁機車 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過據了解，老董豪宅的周邊都有裝設監視器，圍牆也有架高，一般人無法輕易闖入，但沒想到2名嫌犯居然可以進入後，無聲無息的靠近園丁，讓他們來不及反應，同時間還知道屋內有多少人，成員大多是老弱婦孺，所以才會只有2個人進入犯案，甚至還能取走監視器主機，作案時間相當充裕，目前警方不排除是熟知豪宅格局、老董家人作息的熟人所為，至於犯案工具以及損失金額，警方還在釐清當中。

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