內湖好市多超噁目擊！愛孫「尿撒水蜜桃」　阿嬤竟一秒轉頭換新的

▲內湖好市多。（圖／記者曾婉婷攝）

網搜小組／柯沛辰報導

有女網友在臉書抱怨，她29日晚上跟先生一起到內湖Costco購物，看到一輛購物車裡坐著年幼小朋友，下方放了一箱水蜜桃。期間小朋友突然尿了出來，淋濕整箱水蜜桃。豈料同行的阿嬤見狀，竟伸手將那箱水蜜桃放回原位，換了一箱新的。夫妻倆看了當場傻眼，也來不及制止和攔住那家人，只能先通知賣場人員協助下架。

原PO在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」發文指出，當時小朋友在購物車裡尿尿，下面一箱水蜜桃都被尿淋過了，但小朋友的阿嬤只是默默把那箱水蜜桃拿回去放，又換了一箱新的到購物車。

請繼續往下閱讀...

▲原PO指出，當時小孩子直接在購物車尿出來，淋濕了放在裡頭的整箱水蜜桃。（示意圖／資料照，下同）

原PO說，起初先生以為對方是要拿去給賣場人員換，結果後來一看到對方竟是放回貨架，當場愣住，來不及叫住這一家人，更擔心會有不知情的人買走「尿味水蜜桃」，只能請她先去通知賣場人員，自己站在原地苦苦等待。

她表示，賣場人員了解狀況後也大感不可思議，馬上將那箱水蜜桃下架，「不然真的無法想像…誰會買到那箱都是尿的水蜜桃！」

原PO批評，或許小孩子真的憋不住了，但同行的家長身為大人，「通知賣場人員會很難嗎？」也提醒大家在挑選商品時還是要多加小心，尤其是食品類的商品，以免買到瑕疵貨。

許多網友看完後，都紛紛留言撻伐，「太噁爛了吧」、「最差身教」、「太離譜了，超沒公德心」、「這種家庭應該開除會籍」、「小朋友尿褲子很正常，但這家人用了最差的解決方案」、「贊成查出會員身份並取消她們的會員資格」。

還有人說，「是我一定大聲喊她…沒水準」、「真的不敢相信台灣人也會這樣」、「在好市多真的可以看到人性醜態」、「唉，台灣人現在素質還敢罵對岸，我也是覺得..」、「台灣人私德本來就很糟糕，有人盯著才會有公德心」、「感謝你的正義感，不然就會有人買到尿騷水蜜桃了」掀起熱議。

▼許多網友聽完很火大，要求取消奧客的會員資格。（圖／翻攝自臉書社團／COSTCO 好市多 消費經驗分享區）