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國中小開學了！108課綱家長搞不懂、憂孩子成「白老鼠」

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▲▼ 開學 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國中小學今天開學 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國中小學今（30日）開學，同時也是12年國教108新課綱正式上路第一天，雖然教育部曾稱經費、教材和師資都已到位，但許多家長仍對108課綱是霧煞煞。台北市永安國小一年級家長擔憂表示，感覺課綱有點倉促上路，很擔心自己的小孩變成「白老鼠」。

108課綱強調「核心素養」的培養，翻轉過往的教學和學習模式，目標培養學生有帶得走且能應用於生活的能力，能夠融會貫通所學的跨域知識。但卻有家長對於108課綱完全不了解，永安國小一年級家長指出，對於新課綱完全看不懂，不知道自己小孩未來會上到什麼課，但知道永安國小校長邢小萍是108課綱的課審委員，有比較安心。

請繼續往下閱讀...

為強調新課綱正式開跑，永安國小今也特別舉辦新課綱開學活動，活動現場以知識叢林的概念，強調孩子在均等的起跑線，透過自我探索，學習決定個人想走的方向。現場學生家長也陪著學生一起做活動，讓學生體驗觸控式螢幕教學等，落實「行動學習、智慧教學」的推動。在精采的課堂中，學生開始主導學習的模式，讓整個教室活躍起來，互動不一樣。

▲▼ 開學 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼108課綱強調「核心素養」，翻轉過往的教學和學習模式。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 開學 。（圖／記者崔至雲攝）

帶著小一新生進教室的林姓家長表示，今天小朋友上課有一點緊張，但是有一直跟他說學校可以認識新朋友、老師也很好，讓小朋友放心不少。另一位家長則是表示，小朋友非常期待開學，反而是家長比較緊張，今天特別請了半天搬來帶孩子上課，希望讓小朋友安心，也讓自己放心。

北市教育局指出，北市為落實108課綱，除轉化原有市本國小英語、科技領域資訊科技課程教學綱要外，也透過19所前導學校及59所課程先鋒學校，持續在豐厚的基礎上研發創新課程與教學，讓探究學習的理念，將創意啟發及實做學習的種子，透過與生活經驗結合深植於孩子心中，學習過程中更強調孩子的自主權及態度的重要，讓素養能力最終能訴諸於行動，讓孩子能因應快速變遷的生活型態並勇敢面對未來各種不確定的挑戰。

▲▼ 開學 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼永安國小舉辦108課綱活動，以「Waving Passion, Flying Vision」為主題，強調學生透過自我探索，學習決定個人想走的方向。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 開學 。（圖／記者崔至雲攝）

此外，教育局也說，為向下扎根學生資訊素養，教育局率全國之先編纂國小科技領域資訊科技課程綱要，自國小低年級即安排不插電資訊科技課程共12節，中高年級於校訂課程每週至少1節，總計156節資訊科技課程。課程內容編排上，國小重視運算思維養成，輔以圖像化、積木式程式學習、國中導入生活情境，重視問題解決能力，高中則鼓勵學生學習純文字程式語言。

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