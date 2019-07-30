任天堂與Android合作　Switch可以看Netflix、YouTube影片

▲任天堂Switch可以在Android系統中玩遊戲了。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

任天堂（Nintendo） Switch現在可以使用安卓（Android）作業系統，讓遊戲機可以播放Netflix、YouTube、Spotify、Twitch，以及下載各式各樣的Android應用程式，和大量的經典遊戲模擬器。

綜合外電指出，具體來說，供Switch專用的 LineageOS 15.1，安裝後可以把Switch搖身一變成 Android 平板。LineageOS 15.1除可支援Switch原有的Joy-Con操作及TV Mode機能外，亦可以連接藍牙設備如鍵盤、滑鼠等，這意味著，用戶可以玩Portal、Half-Life 2等遊戲。

而且，安裝 Android 系統後，能為主機帶來更多延展性，可安裝影片播放器、社交軟體或模擬器等App 。

不過，雙方的融合並非完美，以下是任天堂Switch在Android作業系統上操作時會遇到的限制：

1.Joy-Cons僅能透過藍牙連接，因此，即使經由連結線接在一起，也只能處於無線模式。

2.無法觀看高清模式的Netflix影片。

3.Switch沒有鏡頭，麥克風或GPS，所以，許多Android應用程式都無法使用。

4.沒有睡眠省電模式，以至於電池壽命不是很好。

5.WiFi可能會隨機故障。倘若發生這種情況時只能重新開機。