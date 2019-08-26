▲ 超狂新北聯合婚禮限額100對，抽鑽石項鍊送海外蜜月之旅。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2019新北市聯合婚禮」將於10月27日在貢寮福容大飯店舉辦海洋異國風婚禮，並於8月31日開放受理報名，限額100對。民政局26日在市府一樓大廳舉行記者會，以世界民族風為主題，邀請新人穿著各民族婚禮服飾，打造世界婚禮嘉年華。參加新人可獲贈10大好禮外，聯合婚禮當天還有機會抽鑽石項鍊及土耳其、韓國、泰國、日本等19組海外之旅，報名當天還可再抽普吉島5日來回雙人機票30組，總共49組的蜜月大獎，要讓新人們幸福滿滿。

副市長謝政達在記者會表示，市府推出多項婚育政策鼓勵新人增產報國，今年截至7月為止，新北市結婚對數共有1萬3802對，人數居全國之冠。每年聯合婚禮除了應景搭配不同的主題性，包括傳統古禮、夏日海洋派對、古典宮廷風、郵輪及變裝派對等，還會祭出多項好康，吸引許多新人搭帳篷徹夜排隊，場場報名秒殺，2018年更創下排隊95小時報名的驚人紀錄。

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▲「2019新北市聯合婚禮」將於10月27日在貢寮福容大飯店舉辦海洋異國風婚禮。

民政局長柯慶忠表示，自2011年起開辦聯合婚禮，2019年邁入第11場，累積911對新人參加，其中更高達4成順利懷孕。今年呈現多元文化，營造世界民族大囍事的喜慶氣氛。參加新人除了有機會抽鎮金店just diamond贊助的30分鑽石項鍊及土耳其、泰國、韓國、日本等蜜月之旅，報名前50對新人還可加碼抽電視、冰箱、洗衣機等。今年泰國航空公司更在報名當天8月31日，提供普吉島5日來回雙人機票30組，讓新人現場抽獎，每組價值1萬8000元，祝賀新人歡喜成家，送上滿滿的祝福。

另外，為了讓新人能安心拼生育，愛麗生醫療集團也贊助提供，婚後1年內懷孕的新人即可享有高層次超音波檢查1次；在半年內懷孕還可抽獎價值8萬元的「10 天月子照護」，讓新手媽媽免煩惱。

民政局表示，歡迎在新北市設籍或就業的未婚男女報名參加，參加的新人都可獲得10大祝福好禮，包括5星級飯店住宿券、小家電 3選 1、囍事對杯、客製結婚證書、精美合照相片組、專業婚禮紀實隨身碟、幸福調味瓶等，當日還有其他加碼好禮，相關資訊請上新北市民政局網站查詢：www.ca.ntpc.gov.tw，或電洽02-29603456 轉8004。