▲ 林口里長謝玉祥百年「紙紮」文化，精緻手作傳遞溫暖。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆7月除了家家戶戶準備豐盛的供品，各宮廟也會舉辦普度法會，並製作大士爺、山神紙紮及燒法船等祈求平安，是普度時的重要儀式。不過隨著時代變遷，傳統紙紮技藝式微，新北市林口區太平里長謝玉祥不忍百年手工技藝失傳，退伍後接手家族紙紮事業，從剖竹、削竹蔑、骨架製作、紙張裁切、黏貼及版印等工序，全部親力親為，精湛手藝吸引不少人爭相預約觀看。

61歲的謝玉祥從事紙紮業超過40年，是紙紮舖的第3代傳人。謝玉祥說，「紙紮」是結合紮竹與糊紙的工藝，通常用於傳統節慶、祭祀和喪俗活動，透過紙紮品寄託生者的思念和祝願。紙紮工藝的材料主要為紙張與竹子，運用的工藝技巧包括剪、紮、糊、摺、雕、塑、寫、繪及版印等，是將扎制、貼糊、剪紙與彩繪等技藝融為一體的民間藝術。

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謝玉祥會先到竹東、苗栗頭份去挑選桂竹，再將1支支桂竹劈開剖成細竹條或竹蔑，由於桂竹材質堅硬，割到手或刺傷手指流血更是家常便飯。再視要製作的物品形體，以竹條做為骨架後，用白紙或色紙黏糊在竹架成形，再以各種色紙與印製的畫片及配件裝飾，最後針對細部潤飾，才大功告成，過程最少耗費1個禮拜時間，大型紙紮屋甚至需耗費近1個月時間。

▲ 新北林口里長謝玉祥「紙紮」精緻手作。

謝玉祥說，近年的普度儀式更出現創意紙紮，許多民眾會專程訂作獨特的紙紮祭品，送給離世的親友，包括家電、iPhone X、有游泳池的歐式洋房，甚至連麻將也可以燒給親人。他說，有對夫妻每年都會來店裡訂做糖果盒，後來才知道他們生病過世的5歲兒子生前最喜歡吃糖果球，藉此表達對兒子的思念。還有人訂作高鐵列車，因高鐵剛開始營運時，老人家說想去坐，結果沒坐到就過世，所以要替家人實現願望。

另外，每年七夕「七娘媽」的生日，傳統習俗會火化紙紮的「七娘媽亭」，感謝天上的「七仙女」保佑小孩子平安長大。謝玉祥手工製作「七娘媽亭」，以竹篾編成，兩側有仙女和梳妝樓，七仙女的頭部、五官描繪精緻、栩栩如生，當地許多小孩看了嘖嘖稱奇，直呼是「另類勞作」，里長也會指導想學習紙紮工藝的小朋友，將洋溢古早味的民俗傳承下去。

民政局長柯慶忠表示，謝玉祥連任4屆里長，平日關懷弱勢，鼓勵長者參與社區事務，他帶領志工整頓環境，打造太平里登山步道；更致力推展紙紮手工技藝，守護百年傳統不遺餘力，里政服務備獲肯定，曾獲特優里長表揚。