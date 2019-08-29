搶600還100當車資　「佛心匪人不壞求輕判」慘被打臉重刑8年

▲象山搶匪王男，於法庭審理時以「留100車資」自認佛心請求輕判，仍遭法官判刑8年。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

王姓男子2019年4月間在象山步道搶劫1對小情侶，當時他拿刀威嚇2人「把錢交出來，不然就砍你」；小情侶為保命雙雙上繳錢包讓王男搜刮，600元全被搶走。21歲華姓男大生被搶後，哀求王男「留100讓我們搭車」，王男竟也應允，還他們100後便讓2人離開，並警告「不准報警」。北院審理時，王男以「留100車資」自認佛心請求輕判，法官仍依加重強盜罪，判8年徒刑，可上訴。

華姓男大生與陳姓女友，於2019年4月7日晚間在象山約會，王男他們與其他旅客走散，竟上前抓住華男左手，並持水果刀威脅，「把錢交出來，不然就砍你」；一旁的陳女剛開始還搞不清楚狀況，直到見王男亮刀，才驚覺「這是搶劫」。

王男搜刮2人皮包後，將現金600元全數拿走，被搶的華男不知哪來的勇氣，竟向王男商量「留100給我們坐車」，王男不知是心虛還是良心發現，還真的還了100回去，令2人轉頭離開並警告，「不要回頭，也不要報警」。

法院審理時，遭羈押的王男大聲抱怨，「看守所7人擠一間很難待，真想去跳海」，又說，「我沒有殺人放火，這種事我做不來，我有把錢（1百）還給被害人，希望能輕判」。辯護人也主張，王男單純亮刀應僅構成「恐嚇取財」，而非強盜罪。

法官認為，「恐嚇」與「強盜」的差別，在於受害人有沒有意思自由，被恐嚇尚能不從，但王男當時拿水果刀抓著華男的手，還出言恐嚇「把錢交出來，不然就砍你」，讓華男害怕感到性命受威脅，已構成強盜犯罪，依加重強盜罪判王男8年徒刑，可上訴。

