世界AI大會上海開幕　三馬齊聚推「智慧強國」建設

▲2019世界人工智能大會在上海召開。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

推進人工智能（AI，台灣稱人工智慧）產業發展，2019世界人工智能大會今天在上海開幕，即將退休的阿里巴巴董事局主席馬雲，以及特斯拉首席執行官Elon Musk、騰訊董事會主席馬化騰「三馬」齊聚，上海市委書記李強、市長應勇在開幕式強調，上海正在新一輪的AI浪潮中搶灘登陸，全力豐富應用場景，形成一流的AI生態。

本屆人工智能大會以「智聯世界，無限可能」為主題，邀請超過500為各界菁英人士、知名企業家齊聚，包括阿里巴巴、華為、騰訊、京東等相布館展示5G應用、AI場景、大數據發展等。

▲2019世界人工智能大會開幕式。（圖／截圖自世界人工智能大會訊號，下同）

李強表示，上海將全力建設人工智能上海高地，這是上海面向全球、面向未來，提升城市能級和核心競爭力的重要佈局，也是上海城市發展「開放、創新、包容」的基因和使命使然。

值得注意的是，本次參與大會的企業家，馬雲將以聯合國數字合作高級別小組聯合主席身分出席，這是他將在今年9月28日，從阿里巴巴董事局主席身分退休，交棒給張勇後的最後一場重大公開活動。

▲上海在各地推廣AI應用場景。

除此之外，騰訊董事會主席馬化騰、特斯拉首席執行官Elon Musk，以及創新工場創始人李開復、微軟全球執行副總裁沈向洋、亞馬遜AWS副總裁斯瓦米·西瓦蘇布拉曼尼、全球移動通信系統協會（GSMA）CEO約翰·霍夫曼、華為常務董事汪濤、IBM大中華區董事長陳黎明等出席。

應勇指出，上海正在加快建設人工智能上海高地，即將成立人工智能算法研究院、人工智能開源開放研究院等基礎研究平台。支持建設世界領先的人工智能高性能開放算力平台，支持本市數據中心面向人工智能領域加大服務供給。鼓勵新興芯片企業參與算力平台建設，形成AI芯片完整產業生態鏈，成為服務國家戰略的創新策源高地。打造「AI+IC」高地，上海已構建起當之無愧的產業先發優勢。

大會指出，三大移動通信商正同時在上海開展5G首發。到2021年，將累計建設5G基站3萬個，累計總投資超過300億元人民幣。 2019世界人工智能大會上將重點簽約70餘個AI和5G項目。其中，華為5G創新中心落戶浦東，建設5G、人工智能和物聯網技術融合協同創新平台；雲從全球運營中心落戶浦東，預計5年投資50億，形成研發、產業化、人才培養、平台支撐為一體的架構體系。

▼上海市長應勇主持大會開幕式。