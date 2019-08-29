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連結科學與宗教　《西藏生死書》作者索甲仁波切圓寂

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▲《西藏生死書》作者索甲仁波切。（圖／翻攝自維基百科）

▲《西藏生死書》作者索甲仁波切。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

藏傳佛教寧瑪派上師、《西藏生死書》作者索甲仁波切於28日圓寂，享壽71歲，他於民國36年（西元1947年）出生於中華民國西康省甘孜縣（現西藏、四川一帶），師承二世宗薩欽哲確吉羅卓，被認證為伏藏師拖頓索甲之轉世。《西藏生死書》台灣版於1998年發行，在當時於台灣掀起了一波關注前世今生的風潮。

根據維基百科，索甲仁波切屬於藏傳佛教寧瑪派佐欽傳承之上師，他於1971年獲得資助以訪問學人的身份，前往劍橋大學三一學院學習宗教比較，並於1973安排十四世達賴喇嘛 拜訪教宗保祿六世，1974年開始弘揚佛法。

「仁波切」是對藏傳佛教上師的一種尊稱，原義是「珍寶」，僧人在三種情形下會被稱作仁波切，一是轉世高僧（即活佛）並被認證；二是學問堪為世人楷模者；三是此世有很高修行的成就者。

《西藏生死書》英文版於1992年出版，被翻譯成30種文字，在56個國家發行，書中以輪迴為前提，探討生命的意義，同時，索甲仁波切也在書中引述了科學家對「生」的看法，並告戒讀者要學會放下。除了《西藏生死書》，索甲仁波切還曾於2004年出版著作《生死無懼》。

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