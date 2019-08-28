影／救到了！台師大女生八通關墜谷　救難人員步行3小時拉回步道　

記者白珈陽／南投報導

來自台師大的6人登山隊，28日行經玉山國家公園八通關古道9.8公里處時，其中一名20歲趙姓女大生不慎滑落20公尺深山谷，經南投消防搜救人員搭直升機上山，地面部隊抵達女大生受困處，於傍晚6時30分將其救出，雖其意識清醒，但因身體多處擦傷及骨折，不適合移動、搬運，救難人員決定今晚紮營，預計29日一早再申請直升機吊掛送醫。

▲玉山園區八通關古道墜谷女大生獲救，救難人員評估後決定今晚先行紮營，29日一早申請直升機將其吊掛就醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲玉山園區八通關古道墜谷女大生獲救，救難人員評估後決定今晚先行紮營，29日一早申請直升機將其吊掛就醫。

南投縣消防局第三大隊長林正宜指出，28日上午11時39分接獲玉管處轉報，有師大6人登山隊從南投信義東埔入山，途經玉山園區八通關古道9.8公里處時，其中1名女大生不慎滑落山谷，隨即展開救援。救援人員搭乘直升機於下午2時於八通關大草原，步行3小時後於5時30分抵達女大生受困處，並於6時30分順利將她拉回步道。

▲救難人員步行3小時後，抵達女大生受困地點。

將女大生救上步道後，發現她雖然意識清楚，但身體多處挫傷、骨折，經評估後認為不適合將其移動、搬運，決定晚上先在對觀紮營區紮營，預計29日早上6時30分申請直升機吊掛救援。