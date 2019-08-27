鄰幫鄰！　志工與左鄰右舍為獨居中風者清掃

圖、文／慈濟基金會 林佳予

8月25日一早七點多，雲林斗六慈濟志工趁著颱風剛過，前往中風無力清理家園的黃先生家協助清掃，更邀約左右鄰居一起「鄰幫鄰」，將屋內雜物、木材、廚房藏汙納垢的瓶罐，以及黃先生飼養的三隻大狗的排泄物清除，將居家環境打掃乾淨，更為黃先生準備餐桌、櫃子、床鋪，讓不便於行的黃先生起居坐臥均有舒適的空間。

位於斗六火車站附近的平房，獨居的60幾歲黃先生靠著在市場賣菜維生。屋前空地堆滿賣菜用的塑膠籃及紙箱，屋內也是滿滿紙箱、雜物、木材等，客廳破舊的沙發上積滿灰塵，廚房佈滿油垢及瓶瓶罐罐，飼養的三隻大狗的排泄物沒人清掃導致空氣瀰漫惡臭異味，如此不堪的居家環境，卻是黃先生的生活起居處。

三個多月前黃先生突然中風，儘管平時個性孤僻、不怎麼與鄰居互動，但左鄰右舍仍發揮守望相助的大愛精神，輪流為黃先生煮食、送餐，熱心的鄰居中，還有94歲的老奶奶平時送來礦泉水，飯菜，還幫黃先生整理房子周圍的樹木。眼見黃先生居家環境不堪，鄰居向慈濟志工提報。

8月25日一早，26位慈濟志工與5位熱心鄰居們戴著手套、口罩、掃地用具，掃地的掃地、搬家具的搬家具，全體動起來。

「啊！蟑螂！」才剛開始要移動屋內的雜物，驚叫聲連連，原來志工在移動雜物時，蟑螂紛紛竄出，志工紛相走避。

一陣灑掃拖地後，屋內舒適、安全，不再有異味。志工劉勝榮指出，黃先生家遇大雨會淹水，就需躲至空地無法使用的小貨車上躲避。因此慈濟載來可調式二手鐵床、鐵櫃，讓黃先生有餐桌、床鋪可以使用。斗六市長林聖爵也邀約清潔隊員開車清運，全體人員共清出三車多的回收物及垃圾。

原本眉頭深鎖的黃先生露出燦爛的笑容，原來有乾淨的環境，心也能跟著開闊。黃先生感恩表示：「感謝慈濟這些師兄姊，在我中風無力不會動時，全力幫忙，謝謝！謝謝！」黃先生更期許自己要勤做復健，等身體復原後再做生意，有能力時會盡自己的力量幫助別人，做個手心向下的人。

跟著戴起手套打掃的林聖爵市長表示，感恩有慈濟志工來協助，讓黃先生有舒適的環境，這大愛、無私的奉獻精神，令我們非常敬佩。希望黃先生能慢慢復健，身體一天一天好起來，讓生活恢復如常。

志工李倫碩剛開始心有餘悸指出，裡面除有蟑螂、蜘蛛、還有狗的排泄物，從沒有看過這樣的環境，當下我很恐慌，因為我超級怕蟑螂。但隨著將環境清掃乾淨，李倫碩表示，自己的心也被清乾淨了。

志工劉勝榮揮汗如雨，卻滿心歡喜。劉勝榮表示，從髒亂到清潔，都是所有志工及鄰居無所求的付出，雖然淋著雨也流著汗、全身濕透，努力的將所有髒亂的東西全部清理乾淨，共同的心願就是讓黃先生有一個乾淨、衛生的環境，感恩有此機會讓慈濟人付出，每個人都獲得付出的喜悅與幸福感。