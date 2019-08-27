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鄰幫鄰！　志工與左鄰右舍為獨居中風者清掃

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▲▼8月25日一早雲林斗六慈濟志工前往中風無力清理家園的黃先生家協助清掃，更邀約左右鄰居一起，更為黃先生準備餐桌、櫃子、床鋪，讓不便於行的黃先生起居坐臥均有舒適的空間。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

8月25日一早七點多，雲林斗六慈濟志工趁著颱風剛過，前往中風無力清理家園的黃先生家協助清掃，更邀約左右鄰居一起「鄰幫鄰」，將屋內雜物、木材、廚房藏汙納垢的瓶罐，以及黃先生飼養的三隻大狗的排泄物清除，將居家環境打掃乾淨，更為黃先生準備餐桌、櫃子、床鋪，讓不便於行的黃先生起居坐臥均有舒適的空間。

位於斗六火車站附近的平房，獨居的60幾歲黃先生靠著在市場賣菜維生。屋前空地堆滿賣菜用的塑膠籃及紙箱，屋內也是滿滿紙箱、雜物、木材等，客廳破舊的沙發上積滿灰塵，廚房佈滿油垢及瓶瓶罐罐，飼養的三隻大狗的排泄物沒人清掃導致空氣瀰漫惡臭異味，如此不堪的居家環境，卻是黃先生的生活起居處。

▲▼8月25日一早雲林斗六慈濟志工前往中風無力清理家園的黃先生家協助清掃，更邀約左右鄰居一起，更為黃先生準備餐桌、櫃子、床鋪，讓不便於行的黃先生起居坐臥均有舒適的空間。（圖／慈濟基金會提供）

三個多月前黃先生突然中風，儘管平時個性孤僻、不怎麼與鄰居互動，但左鄰右舍仍發揮守望相助的大愛精神，輪流為黃先生煮食、送餐，熱心的鄰居中，還有94歲的老奶奶平時送來礦泉水，飯菜，還幫黃先生整理房子周圍的樹木。眼見黃先生居家環境不堪，鄰居向慈濟志工提報。

8月25日一早，26位慈濟志工與5位熱心鄰居們戴著手套、口罩、掃地用具，掃地的掃地、搬家具的搬家具，全體動起來。

「啊！蟑螂！」才剛開始要移動屋內的雜物，驚叫聲連連，原來志工在移動雜物時，蟑螂紛紛竄出，志工紛相走避。

▲▼8月25日一早雲林斗六慈濟志工前往中風無力清理家園的黃先生家協助清掃，更邀約左右鄰居一起，更為黃先生準備餐桌、櫃子、床鋪，讓不便於行的黃先生起居坐臥均有舒適的空間。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼8月25日一早雲林斗六慈濟志工前往中風無力清理家園的黃先生家協助清掃，更邀約左右鄰居一起，更為黃先生準備餐桌、櫃子、床鋪，讓不便於行的黃先生起居坐臥均有舒適的空間。（圖／慈濟基金會提供）

一陣灑掃拖地後，屋內舒適、安全，不再有異味。志工劉勝榮指出，黃先生家遇大雨會淹水，就需躲至空地無法使用的小貨車上躲避。因此慈濟載來可調式二手鐵床、鐵櫃，讓黃先生有餐桌、床鋪可以使用。斗六市長林聖爵也邀約清潔隊員開車清運，全體人員共清出三車多的回收物及垃圾。

原本眉頭深鎖的黃先生露出燦爛的笑容，原來有乾淨的環境，心也能跟著開闊。黃先生感恩表示：「感謝慈濟這些師兄姊，在我中風無力不會動時，全力幫忙，謝謝！謝謝！」黃先生更期許自己要勤做復健，等身體復原後再做生意，有能力時會盡自己的力量幫助別人，做個手心向下的人。

▲▼8月25日一早雲林斗六慈濟志工前往中風無力清理家園的黃先生家協助清掃，更邀約左右鄰居一起，更為黃先生準備餐桌、櫃子、床鋪，讓不便於行的黃先生起居坐臥均有舒適的空間。（圖／慈濟基金會提供）

跟著戴起手套打掃的林聖爵市長表示，感恩有慈濟志工來協助，讓黃先生有舒適的環境，這大愛、無私的奉獻精神，令我們非常敬佩。希望黃先生能慢慢復健，身體一天一天好起來，讓生活恢復如常。

志工李倫碩剛開始心有餘悸指出，裡面除有蟑螂、蜘蛛、還有狗的排泄物，從沒有看過這樣的環境，當下我很恐慌，因為我超級怕蟑螂。但隨著將環境清掃乾淨，李倫碩表示，自己的心也被清乾淨了。

志工劉勝榮揮汗如雨，卻滿心歡喜。劉勝榮表示，從髒亂到清潔，都是所有志工及鄰居無所求的付出，雖然淋著雨也流著汗、全身濕透，努力的將所有髒亂的東西全部清理乾淨，共同的心願就是讓黃先生有一個乾淨、衛生的環境，感恩有此機會讓慈濟人付出，每個人都獲得付出的喜悅與幸福感。

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關鍵字：雲林,斗六,慈濟,清掃,慈善,左鄰右舍,中風,志工,清潔隊,居家環境

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