婚後要和「控制欲強婆婆」同住！　過來人狂勸她別嫁：會後悔

▲和婆婆住在一起需要花很多時間磨合。非當事者。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

一名女網友最近和另一半論及婚嫁，對方有棟5樓的透天新房，經濟條件還不錯，但是婚後她必須和婆婆同住，且婆婆「愛碎念，控制欲強」，令她有點卻步，不確定是否該步入婚姻。

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原PO在臉書《爆廢公社》表示，男友雖然沒車但有自己的房子，如果將來結婚將會和婆婆3人同住，公公則是已經離世。目前婆婆生活尚可自理，不需要原PO特別照顧，只要放假的時候幫忙做點家事，偶爾陪伴一下婆婆即可，不過，對方的個性比較強勢，讓她有點擔心住在一起會產生摩擦。

▲婆媳問題也會讓夾在中間的男方很為難。非當事者。（示意圖／pakutaso）



雖然原PO透露，「另一半會以理相挺，不是盲從媽寶」，但大批網友仍苦勸她，「不管條件好壞，絕不與婆婆同住」、「婚後跟婆婆同住的我，奉勸你千萬不要！你的人生會變成不是你的，而是他們家的！」、「可以住很近，但不能住一起」、「新房也不是你的，而且住別人家就要忍受別人閒言閒語」、「控制欲很強的婆婆，你住進去你會後悔的！」

不過，也有很多人覺得不該預設立場，「我本來也覺得婆婆控制慾強 ，長期下來發現互補」、「看情況吧！想想以後你也會當人家的婆婆」、「沒有人想跟婆婆住，那將來自己當了婆婆，公公又先走了，自己孤單到死？」

還有一名網友分享自身經驗，他和老婆原本也是與爸媽同住，但後來還是和老婆搬出去了，「不管是哪種婆婆，過來人的建議，真心不建議跟婆婆同住，花點錢在外面租屋都好」，因為光是冰箱的使用習慣就是個問題，再加上婆媳個性不同，長期相處下來容易傷感情。

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