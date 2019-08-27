亞馬遜大火狂燒竟與「中美貿易戰」有關　北京拒買美大豆轉向巴西

▲亞馬遜雨林大火引發國際高度關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

巴西亞馬遜雨林陷入大火的危機，雖然在G7會議獲得高度重視，這依舊是難解的問題。而《彭博》專欄作者費克林（David Fickling）則有不同的看法，他寫道，吞噬亞馬遜雨林的火勢似乎與中美貿易戰完全無關，「事實上，它們之間的關聯比你所想像的更緊密。」

費克林指出，北京當局在貿易戰所採取的主要報復措施，就是凍結採購每年從美國進口3000萬到4000萬噸的大豆，這使得中國更加依賴巴西的大豆來填補空缺；截至4月為止的過去12個月內，中國從巴西進口大豆的量達到7100萬噸，相當於2014年從全球進口的數量。

內文寫道，這促使針對巴西農業的投資熱潮，Nutrien以及Mosaic等企業把重心轉往南美，藉此實現北京當局期盼多樣化的目標，減少依賴美國食品供應商，就一般情況來說，這不會直接影響亞馬遜雨林，多數巴西大豆都生長在塞拉多（cerrado），而農業投資的重點，是把塞拉多目前用於放牧的土地轉變成種植大豆等作物的農地。

費克林認為，原本這個過程可以不去涉及亞馬遜雨林，然而，土地是有限的，過去10年內，巴西可耕地的擴張似乎是以犧牲再生森林為代價；與原始森林相比，再生森林比較不受到保護。

▲北京停止向美國採購大豆。（圖／路透）



另外，今年亞馬遜雨林的大火，可能導致牧場主人離開塞拉多，前往亞馬遜找尋新土地來放牧；這尤其令人沮喪，因為近年來保護運動似乎開始取得成果，儘管不斷砍伐再生林地，巴西原始森林開墾在過去10年幾乎停止。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）已承諾採取更積極的方式開發亞馬遜雨林；他輕視環境保護問題，還開玩笑自稱為「鋸子隊長」（Captain Chainsaw）。費克林指出，過去1年，巴西森林火災增加84％，現在很難釐清到底是誰的責任，有可能是乾旱，也或許是人類的活動所造成。

「當前形勢的危險在於，中國對大豆的渴求，可能會破壞近期停止砍伐森林的進展。」費克林最後認為，川普政府所留下的最嚴重氣候問題，不是來自能源政策，而是來自貿易。

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