怕「白鹿」吞噬民眾...海巡署喊：別靠近海邊！送餐送米助防颱

▲「白鹿」襲台！海巡署人員在沿海岸際勸離民眾，確保其生命財產安全。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／綜合報導

輕颱「白鹿」襲台！氣象局已在23日下午2時30發出陸上颱風警報，主要以花東和中南部需要警戒，目前北台灣民眾仍未感受明顯風雨，但仍不能掉以輕心！海巡署不僅已在全台做好防颱整備，並在颱風來臨前，送餐、送米給弱勢，讓他們備感溫暖。

中部分署第三岸巡隊外埔安檢所，在颱風警報發布前，22日就到孤困老人居所，協助防颱整備並提供防颱物資；位於中和區秀峰里的金馬澎分署，與警衛隊第二中隊官兵每日配合華山基金會中和站志工人員，前往附近里鄰長者家中實施「送餐服務」，23日也舉辦「中和區秋節愛心白米發放活動」，讓中、低收入戶、身心障礙者、弱勢兒童少年及獨居老人等，感受人間處處有溫情！

▲海巡署舉辦中和區秋節愛心白米發放活動。（圖／記者孫于珊翻攝）

此外，在颱風還沒完全離開時，全台仍要隨時保持高警戒。北部分署第二岸巡隊，已針對轄區內海洋大學、外木山岸際、和平島公園、八斗子漁港、萬里、中角沙灘及金沙灣、野柳岬等戲水地點，持續對民眾實施宣導，暫勿從事水域活動；第八岸巡隊也針對轄區內白沙灣、淺水灣、海水浴場、淡水老街、觀海大道等多處觀浪地點，編組安檢所及機動巡邏站人員，實施岸際人、車柔性勸導，避免遊客因觀浪不慎落海或遭巨浪吞噬等意外發生。

▲北部分署第二岸巡隊實施岸際人、車柔性勸導。（圖／記者孫于珊翻攝）

中部分署第四岸巡隊已完成雲林、嘉義沿海各單位防颱整備工作，尤其針對雲嘉沿海易淹水地區加強戒備，另加強對漁民宣導做好防颱措施，柔性勸離海岸及港區遊客及釣客。

海巡署第一三岸巡隊也派員針對台東縣三仙台、金樽海灘、海濱公園、加路蘭休息區、小野柳、多良橋、曙光公園等人群聚集觀浪戲水熱門岸際區域，拉設封鎖線，實施強制勸離，防止民眾進入沿海岸際危險區域。

▲台東岸巡實施強制勸離，防止民眾進入沿海岸際危險區域。。（圖／記者孫于珊翻攝）

而花蓮地區則因應「豐濱鄉海岸，海港及港埠」為警戒區域，海巡署第一二岸巡隊於23日上午9時30分在該區拉設封鎖線，並採定點及機動方式，於磯崎海水浴場、石梯漁港及石梯坪等沿線民眾易觀浪熱點，運用各式廣播器材實施觀浪民眾勸離工作，以確保民眾生命財產安全。

▼花蓮岸巡拉設封鎖線，並對觀浪民眾進行勸離。（圖／記者孫于珊翻攝）

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