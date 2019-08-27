深水埗清場「疑」失子彈　港警組人鏈封街地毯式搜索

▲港警組人鏈，疑尋找遺失子彈。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

本報訊

修例風波發展至今不時發生地區衝突，昨晚（26日）示威者在深水埗警署外聚集，以鐳射筆照射警署外牆，高叫口號聲援被捕人士，警方午夜清場並帶走數人。警方今突然封鎖欽州街地毯式搜索，消息指正搜尋子彈。

早上約10時，大批警員突然封鎖欽州街，組成人鏈地毯式搜索，消息指正搜尋子彈。警方仔細搜索地面、坑渠，又翻找垃圾桶，巴士站頭底也不放過。

修例風波發展至今不時發生地區衝突，昨晚（26日）約10時，深水埗警署外突然有半百示威者聚集，部份人手持鐳射筆照射警署外牆，更高叫口號聲援被捕人士。示威者又在深水埗欽州街和汝州街交界用鐵馬築起路障，往西九龍長廊方向一條行車線受阻，車輛無法通過。至午夜警方清場，嘉頓公司外大批防暴持長盾湧入欽州街，警署內亦有大批持圓盾及警棍的警員衝出包抄，同時亦有速龍小隊支援。

長沙灣社區發展力量社區主任李文浩憶述凌晨1時許，有急救員向他們表示警方查詢途人：「有冇見到我哋嘅嘢？」李後來面對同樣查詢，反問是否遺失警棍時，獲警員回覆「唔係！」惟不願透露遺失甚麼物品。據他觀察，警方曾要求清潔工先不要清理路障，待他們搜索後才清理，而警員主要在西九龍中心門外用電筒找失物。



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