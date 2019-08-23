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麥寮六輕「兩度爆炸」煙竄天際燒到天亮　檢方：疏於檢查保修

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記者傅誠／雲林報導

台塑雲林麥寮六輕台化芳香烴三廠4月7日下午發生大爆炸，強大威力嚇壞當地民眾，至今仍有鄉民說，當時聽聞爆炸聲簡直被嚇傻，「連玻璃都被震破」，雲檢23日偵查終結，認為吳姓廠長等7人對管線疏於檢查、保養及維修導致爆炸，依涉犯刑法第175條第3項失火燒燬住宅等以外之物罪嫌，提起公訴。

▲雲林麥寮六輕爆炸案檢方起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲雲林麥寮六輕爆炸案檢方起訴。（圖／ETtoday資料照）

事發當時，麥寮鄉長蔡長昆、鄉代主席韓青山、縣議員廖郁賢都在第一時間趕往現場，並同時啟動防災逃生機制，緊急撤離鄰近的海豐、三盛、後安、中興及許厝等村民眾，以確保居民安全。

▲雲林麥寮六輕爆炸案檢方起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲雲林麥寮六輕爆炸。

依據起訴書指出，吳姓廠長等7人長期對管線疏於檢查、保養及維修，致芳香烴三廠200區去丁烷塔3C250至3E254間之10吋液化石油氣管線（LPG）逐漸減薄而無法承受管內壓力而破裂洩漏，未立即關閉該管線運作，以阻止LPG繼續外洩，也未進行灑水降溫，導致爆炸。

檢方認為被告7人分別擔任廠長、製程課長、檢核值班主管、保養人員、值班盤控人員、領班人員、現場巡檢人員之職，對其職掌之業務具有專業及經驗，均對本案具有高度危險性之管線具有維修、檢測、防止該管線造成危害之義務，竟任管線日漸耗損減薄，致管線內氣體外漏，釀此嚴重災害，應予非難，檢察官親至現場履勘2次，陸續傳喚被告7人及相關證人，並分析火災調查報告後，認被告涉犯失火燒燬住宅等以外之物罪嫌事證明確而起訴被告等7人。

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關鍵字：麥寮六輕,爆炸,台化芳香烴三廠,起訴

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