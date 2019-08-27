嘉義失智翁只穿底褲倒臥工寮　警方及時找到人送醫

▲警方於許姓老翁住家附近工寮找到昏厥的老翁。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉富收村86歲許姓獨居老翁半夜未在家中休息，家屬緊急向警方報案，中埔分局頂六派出所所長陳宏甲、警員陳性瑤、黃思惟，接獲報案後，陳姓所長擔心老翁發生生命安全疑慮，隨即動員全所員警全力搜尋老翁下落，幸運在住家附近工寮發現老翁蹤影並協助其就醫。

▲警方找到昏厥許姓老翁並協助就醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方先是在老翁房間床邊發現未攜帶出門的助行器，家屬向陳姓所長表示許翁年老行動不便，沒有助行器輔助是無法持續行動。陳姓所長研判老翁應還在住家附近不遠處，立即以老翁住家為中心實施同心圓式搜索周邊沿線道路、田園及調閱錄影監視器，分析研判搜尋許翁行進路徑動態軌跡並展開地毯式漏夜搜救行動；當天凌晨3時左右終於在住家附近一間充滿陰暗、雜草叢生，極度不明顯之田園工寮內，尋獲僅穿著底褲的老翁躺在地上。

▲許姓老翁在住家附近工寮被找到。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方立即上前查看是否有生命跡象，所幸許翁只是因為疲累而睡著而已，警方為求謹慎仍通報消防救護人員到場協助救護並經家屬陪同送往嘉義市聖馬爾定醫院救護檢查。

許翁家屬表示許姓獨居老翁因高齡行動不便且患有失智身心障礙，於深夜在外迷失心情非常著急，見警方尋獲許翁後，頻頻向警方道謝及時發現許翁，並阻止意外事故發生，對警方為民服務精神，再三表示感謝之意。