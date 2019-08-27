民眾黨確定成立　先拚2020立委、黨務調整再緩緩

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨正式通過內政部審核，民眾黨籌備處發言人林珍羽證實，目前已收到公文，但後續還須經法人設立和登記程序，目標9月底完成。至於政治獻金帳戶，則需待所有流程完成才會開設。

至於外界關心的黨內幹部如副主席、秘書長等，黨內人士表示，民眾黨目前還在籌備階段，今年底以前還是以為立委選舉為主，黨職的急迫性不高，待黨員都陸續入黨後，明年再推動黨務，包括中央委員、中評委等改選。

林珍羽受訪表示，收到內政部公文後，後續還有一個法人登記的程序，等法人登記完備後才算正式成立。林進一步說明，法人登記需到地方法院報備申請，完成法人登記後30天內，將法人登記影本送到內政部備查，才會完成所有程序，目標在9月底前完成。

至於黨員人數部份，林珍羽表示，自創黨大會到目前，已建檔的入黨意向書約1100多份，仍有很多民眾繼續寄意向書過來，持續增加中。

林珍羽透露，意向書中16歲以上、40歲以下所佔的比例至少4成，分布平均，與目前的選民結構一致；值得一提的是，不只青年，老中青三代分布也滿平均的，沒有別偏哪個族群。

林珍羽說，秘書長、副主席等黨職，人選仍在尋覓中，確實也有一些人選建議，但還沒核定下來，待黨員申請入黨、由中評委審核後，會再召開遴選會議；立委人選則朝民代與全國性政治人物、媒體、專業文官、社運人士、企業代表等五大方向找人選。